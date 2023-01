Prokuratura Rejonowa w Przysusze wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia pieszego na S7 w pow. radomskim (Mazowieckie). „Mężczyzna siedział na ruchliwej trasie” – informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska.

Zdjęcie z miejsca tragedii / KMP Radom / Materiały prasowe

Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 5:30 na S7 na wysokości miejscowości Sławno, gm. Wolanów. 39-letni kierujący mazdą, jadąc drogą ekspresową S7 w kierunku Krakowa, potrącił pieszego. Mężczyzna zmarł na miejscu. Jak powiedział sierż. Kamil Warda z radomskiej policji, mundurowi ustalili personalia ofiary. To 46-letni mieszkaniec gm. Wolanów.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna siedział na jezdni i wówczas został potrącony przez mazdę - przekazała rzeczniczka prokuratury.

Dodała, że tuż po wypadku, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzone zostały oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchano pierwszych świadków. Na wtorek zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary. Śledczy ustalają też w jakich okolicznościach mężczyzna znalazł się środku ruchliwej trasy.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przysusze.