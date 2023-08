Są zarzuty dla trzech pseudokibiców zatrzymanych za rozbój. Mężczyźni zaatakowali trzy osoby i przywłaszczyli należące do nich szaliki jednego z klubów piłkarskich.

/ Komenda Stołeczna Policji /

Rozbój miał miejsce na ul. Stawki po jednym z meczów, które odbyły się w Warszawie. "Pseudokibice jednej z drużyn rozgrywających spotkanie zaatakowali kibiców drużyny przeciwnej. Do tego celu wykorzystali gaz pieprzowy, który jeden z zatrzymanych skierował na twarz poszkodowanego, a następnie po szarpaninie wyrwał mu szalik z emblematami klubu piłkarskiego" - informuje stołeczna policja.

"Do kolejnego rozboju z udziałem agresywnych napastników doszło na ul. Inflanckiej. Tutaj 22-latek podszedł do małżeństwa i groźbami zmusił pokrzywdzonych do oddania trzech szalików, również z emblematami klubu piłkarskiego, którego są kibicami" - relacjonują funkcjonariusze.

20-latek został zatrzymany zaraz po zdarzeniu. 21 i 22-latek wpadli kilka dni później. Sąd na wniosek prokuratora aresztował dwóch z zatrzymanych na 3 miesiące. 21-latek został objęty policyjnym dozorem.