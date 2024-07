1 sierpnia, w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, ruch w pobliżu miejsc, gdzie odbywają się uroczystości, zostanie wstrzymany. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami już od dziś. Na stołeczne ulice wyjadą autobusy i tramwaje linii specjalnych.

Zabytkowy tramwaj (zdjęcie ilustracyjne) / Leszek Szymański / PAP

Utrudnienia już od dziś

Utrudnienia w ruchu, związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rozpoczną się już dziś. Od godziny 18.00 po obu stronach ulicy Przyokopowej - na całej długości muru Muzeum Powstania Warszawskiego - obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju. Jednostronny zakaz parkowania obowiązuje między Hrubieszowską a muzeum.



Stołeczny ratusz przekazał, że w pobliże miejsc, gdzie będą odbywały się uroczystości, dojadą wyłącznie samochody z przepustką organizatora, taksówki dowożące gości i uczestników powstania, pojazdy MTON (Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych), służby techniczne oraz autobusy przewożące m.in. poczty sztandarowe.



Zamknięte ulice

Od środy zakaz zatrzymywania się i postoju obejmie ulicę Długą od Freta do Miodowej oraz od Miodowej do Barokowej - po obu stronach drogi. Auta nie będzie można zaparkować również na Świętojerskiej, od Wałowej do Bonifraterskiej.



Na czas uroczystości część ulic zostanie zamknięta. O godzinie 10.00 wyłączona z ruchu zostanie Długa, od Kilińskiego do Miodowej. Od godziny 16.00 auta nie przejadą przez plac Krasińskich i Miodową - od Kapucyńskiej do Świętojerskiej. Wtedy na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 116, 178, 180, 503, 518 i N44.

W godzinach 18.00-19.00, w czasie przemarszu z placu Piłsudskiego ulicami Focha, Moliera, Senatorską, Miodową, Kapitulną i Podwale na plac Zamkowy, inaczej mogą kursować autobusy linii: E-2, 111, 128 i 175.

Zakaz zatrzymywania i postoju

W czwartek, 1 sierpnia, od początku dnia do około godziny 14.30 obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju - na ulicy Chopina, pomiędzy Sieroszewskiego a Alejami Ujazdowskimi, także na wyznaczonych miejscach postojowych.

Obustronny zakaz zatrzymywania się i postoju zostanie wprowadzony na ulicach Matejki i Pięknej, na odcinku od Wiejskiej do Alej Ujazdowskich. Ulica Matejki również będzie zamknięta, od wjazdu na teren Ambasady Kanady do ulicy Wiejskiej (z zapewnieniem możliwości dojazdu do ambasady). Dodatkowo w godzinach 13.00-16.00 będzie obowiązywał zakaz ruchu również na ulicy Wiejskiej, od Pięknej do Frascati.

Zakaz parkowania zostanie wprowadzony także na terenie całego parkingu przy Cmentarzu Wojskowym, w zatokach przy wejściu głównym na nekropolię od strony ulicy Powązkowskiej oraz całej ulicy Ostrowieckiej. Dodatkowo od godziny 13.00 nie będzie wjazdu w ulicę Ostrowiecką i na parking przy cmentarzu. Zmiany będą obowiązywały do godziny 19.00.

Utrudnienia będą także na Woli. Przez cały dzień nie będzie można zostawić auta na jezdni serwisowej ulicy Wolskiej.

W godzinach 16.00-22.00 będzie wyłączony z ruchu skrajny prawy pas ulicy Wolskiej, od Hubalczyków do Sowińskiego. Będą się tam zatrzymywały samochody i autokary dowożące uczestników uroczystości. W godzinach 16.30-20.00 nie będzie wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego - z obu stron nekropolii.

Od godziny 17 do końca dnia będą zamknięte ulice: Królewska, Ossolińskich i Moliera. Trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: E-2, 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, 980 i N44.



Specjalne autobusy i tramwaje

1 sierpnia na warszawskie ulice wyjadą tramwaje linii W oraz autobusy linii specjalnych: 912, 922, 944, 970 i 980. Linie te połączą główne punkty miasta z miejscami obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego.

Zabytkowe tramwaje w godzinach 14.00-19.00 będą kursowały na linii W z placu Narutowicza ulicami: Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, aleją Niepodległości, Chałubińskiego, aleją Jana Pawła II, przez ronda Czterdziestolatka i ONZ, Prostą, przez rondo Daszyńskiego (obok Muzeum Powstania Warszawskiego), Kasprzaka, Skierniewicką i Wolską do Cmentarza Wolskiego.

Uruchomionych zostanie także pięć specjalnych linii autobusowych, które połączą Cmentarz Wojskowy na Powązkach z różnymi rejonami stolicy.



Linia 912 będzie kursowała na jednokierunkowej trasie z Cmentarza Wojskowego ulicami: Powązkowską, Okopową, aleją "Solidarności", Wolską, Fot Wola do Cmentarza Wolskiego. Linia 922 z Cmentarza Wojskowego ulicami: Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Słowackiego, Włościańską do stacji metra Marymont.



Linia 944 pojedzie z Dworca Centralnego ulicami: Emilii Plater, Twardą, przez plac Grzybowski, Królewską, Marszałkowską, przez plac Bankowy, aleją "Solidarności", Leszno, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego. Linia 970 z Dworca Wschodniego (od strony ulicy Kijowskiej) ulicami: Kijowską, Targową, aleją "Solidarności", przez most Śląsko-Dąbrowski, aleją "Solidarności", Leszno, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego.



Linia 980 z placu Trzech Krzyży ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera, Senatorską, przez plac Bankowy, Andersa, Nowolipki, Zamenhofa, Anielewicza, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego.



Autobusy linii 912 będą kursowały od godziny 17.30 do 20.00, a pozostałe autobusowe linie specjalne - od godziny 14.30 do 21.00. W autobusach linii specjalnych, a także w tramwajach linii W, będzie obowiązywała podstawowa taryfa biletowa ZTM.