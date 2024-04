W czwartek 18 kwietnia rozpoczyna się przebudowa ul. Spartańskiej na Mokotowie. Autobusy linii 168 i 222 pojadą skróconymi trasami.

/ Warszawski Transport Publiczny /

Od czwartku 18 kwietnia od godziny 8.00 ul. Spartańska między Woronicza a wjazdem do żłobka i przedszkola zostanie zamknięta. Tak będzie do końca wakacji.

"W ramach inwestycji na ul. Spartańskiej między Woronicza a Miączyńską wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni wraz z podbudową. Powstanie droga dla rowerów i 53 miejsca postojowe" – poinformował stołeczny ratusz.

Do Spartańskiej będzie można dojechać z ul. Miączyńskiej Bełską lub Maklakiewicza. Przez cały czas zapewniony będzie dojazd do placówek dla najmłodszych i do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Na fragmencie Spartańskiej od Miączyńskiej do zamknięcia kierowcy pojadą tymczasową dwukierunkową jezdnią o szerokości pięciu metrów.

W miarę budowy drogowcy będą udostępniali kierowcom gotowe fragmenty ulicy.

Podczas budowy nowych krawężników na skrzyżowaniu Spartańskiej i Miączyńskiej na około miesiąc zostanie zamknięty kontrapas rowerowy na Miączyńskiej.

Autobusy zmienią swoje trasy

"Autobusy linii 168 i 222 jadące od strony Śródmieścia nie skręcą w prawo, w ul. Spartańską, ale będą dojeżdżały do tymczasowego przystanku Zajezdnia Woronicza 54, który jest zlokalizowany kilkadziesiąt metrów przed przystankiem Zajezdnia Woronicza 02" – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Pasażerowie jadący w odwrotnym kierunku (Witolin/Bielańska) będą wsiadać na przystanku Zajezdnia Woronicza 01 na ul. Woronicza w stronę Wołoskiej.

W czasie remontu nie będą działać przystanki Spartańska 02 i Instytut Reumatologii 01. Przestaje także działać przystanek Spartańska 52.