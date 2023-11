1 listopada na radomskie nekropolie kursować będzie więcej autobusów. W dniu Wszystkich Świętych komunikacja miejska jest bezpłatna - poinformował rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu Dawid Puton.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu zaapelował do mieszkańców i osób przyjezdnych, aby w miarę możliwości nie korzystali w środę z własnych samochodów. Do głównych radomskich nekropolii można dojechać autobusami, które kursują ze zwiększoną częstością, a przejazdy komunikacją miejską są bezpłatne.



Autobusy linii 1, 4, 8, 12, 13, 17 i 21, kursujące w okolicach cmentarzy, od godzin porannych do około 16.30 będą jeździć częściej niż zwykle. Uruchomiona została także linia przyspieszona CM, łącząca cmentarze na Borkach i Firleju (kursy co około 5 minut) oraz dodatkowe linie do cmentarza na Borkach - do ulicy Maratońskiej: C9 z Prędocinka i C15 z Janiszpola.



Dojazd do południowej bramy cmentarza na Firleju, oprócz linii CM, zapewniają też autobusy linii 4 (objazd ulicami Warszawską, Żółkiewskiego, Mieszka I i Ofiar Firleja, a powrót stałą trasą) i 13 (do około 20 - dojazd ulicami Mieszka I i Ofiar Firleja, a powrót stałą trasą). Autobusy jeżdżą co 5 minut. Od strony ulicy Witosa dojazd zapewniają autobusy linii 12. Uruchomione zostały też dodatkowe linie: C4 z ulicy Żeromskiego do ulicy Witosa i C21 (z Gołębiowa I do ulicy Witosa). Obsługę końcowego odcinka ulicy Witosa zapewni 1 listopada linia zastępcza Z21, kursująca od przystanku Warszawska/Rondo przez pętlę Wincentów i pętlę Wólka Klwatecka.



1 listopada obowiązuje inna organizacja ruchu w rejonie cmentarzy przy ul. Limanowskiego i na Firleju. Ulica Limanowskiego jest zamknięta od Maratońskiej do Tytoniowej. Zamknięte zostały też ulice Chopina, Obrońców, Kurpiowska, Ordona, Kujawska i Hutnicza. Z kolei dojazd do cmentarza na Firleju jest możliwy jedynie od strony ulicy Warszawskiej. Południowe pasy ulic Ofiar Firleja (od Warszawskiej do Mieszka I) i Witosa (od Warszawskiej do przedłużenia Mieszka I) są przeznaczone dla pojazdów indywidualnych. Podobnie jest też na ulicy Mieszka I (od Witosa do ronda Powstańców Warszawy). Dla autobusów jeżdżących na Firlej została wyznaczone tzw. kontrapasy, dzięki czemu nie będą one musiały stawać w korkach.



Na ulicach Warszawskiej (przy cmentarzu prawosławnym) i Kozienickiej (przy cmentarzu w Rajcu Szlacheckim) obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Miejsca postojowe są tam odpowiednio obok cerkwi prawosławnej oraz przy ulicy Północnej.



Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w rejonie cmentarzy, MZDiK prosi o zostawienie ich dla osób przyjezdnych i najbardziej potrzebujących; głównie starszych i niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Radomiu i o zmianach w organizacji ruchu są na stronie: www.mzdik.pl