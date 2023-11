"Sinead w swoich piosenkach poruszała sprawy ważne nie tylko dla niej, ale ważne dla świata" - tak Ania Wyszkoni, polska piosenkarka, wspomina Sinead O'Connor, irlandzką artystkę, znaną przede wszystkim z utworu Nothing Compares 2 U, która zmarła 26 lipca 2023 roku. 1 listopada artyści i dziennikarze w programie Radia RMF24 przypominają sylwetki tych, którzy odeszli w minionym roku.

Sinead O'Connor / Shutterstock

Byłam wstrząśnięta tą informacją, głównie ze względu na młody wiek artystki. Aczkolwiek jej historia i te informacje, które co jakiś czas docierały do mnie w związku z jej życiem, powodowały u mnie niepokój - twierdzi Ania Wyszkoni. Wspomina o samobójczej śmierci 17-letniego syna Sinead, a także wielu innych problemach, z którymi w 2022 roku borykała się artystka. Informacja o jej przedwczesnej śmierci mimo wszystko nie była aż takim zaskoczeniem dla świata popkultury - dodaje.

To jest bardzo smutna refleksja, że znani artyści, których uwielbiamy za to, jacy są na scenie, jaką twórczość prezentują, umierają w ciszy, bez pomocy, bez wsparcia innych - mówi prowadzący.

Artyści nie są nadludźmi

Zdaniem Ani Wyszkoni artyści często wykazują szczególną wrażliwość, co może potęgować ich problemy. Nigdy jednak nie powinniśmy zapominać o tym, że także są ludźmi. Sinead była bezkompromisowa, nie bała się życia, przez wiele lat tak pewnie wypowiadała się na tematy ważne, kontrowersyjne, nie patrząc na to, jakie może to przynieść konsekwencje - mówi piosenkarka, po czym dodaje, że takie doświadczenia mogły po latach przytłoczyć artystkę. Osobista tragedia związana z utratą dziecka zdawała się być momentem przełomowym.

Zamieściła w internecie wstrząsający filmik. Nagrała go tuż przed śmiercią, mówi że mierzy się z depresją, próbuje walczyć, ale ma coraz mniej siły - wspomina Ania Wyszkoni, nawiązuje tym samym do dzisiejszych czasów i problemu jakim jest depresja: Na szczęście coraz więcej się o tym mówi. Myślę, że śmierć właśnie takiej artystki podkreśliła by ten problem z dużo większą mocą.

Eksperymenty i kontrowersje

Była artystką, która trochę przełamała pewne konwenanse oraz to, że taka drapieżna kobieta może obronić się w muzycznym rynku - mówi prowadzący Marcin Jędrych, na co Ania Wyszkoni wspomina o muzycznych eksperymentach piosenkarki: Sinead eksperymentowała, nie ograniczała się. Sięgała po jazz, chociażby jej trzecia płyta, na której znalazły się jazzowe covery. Później płyta folkowa, więc te eksperymenty ciągle były obecne w jej życiu artystycznym.

Ania Wyszkoni porusza temat kontrowersji wokół Sinead, między innymi wydarzenie z 1990 roku, kiedy to w publicznej audycji piosenkarka podarła zdjęcie papieża. Dzisiaj myślę, że takie zdarzenie byłoby zupełnie inaczej komentowane, ale w tamtych czasach było nie do pomyślenia, by ktoś mógł zrobić coś takiego. Więc tutaj jestem naprawdę pełna podziwu - mówi piosenkarka.

Nothing Compares 2 U

Kiedy ukazała się piosenka Nothing Compares 2 U miałam zaledwie 10 lat. Nie rozstawałam się z tą płytą, właściwie kasetą magnetofonową i to była jedna z moich ulubionych kaset na mojej półce - twierdzi piosenkarka, określając twórczość Sinead jako wartościową i emocjonalną. Nawiązuje także do teledysku piosenki, na którym widoczna jest tylko twarz artystki. Trzeba mieć talent i mocną osobowość, żeby coś takiego zrobić - komentuje.

Ania Wyszkoni twierdzi także, że ze wszystkich piosenek Sinead, najczęściej wraca do Nothing Compares 2 U, najbardziej popularnego utworu, skomponowanego przez Prince'a i zaaranżowanego specjalnie dla niej. Sinead w swoich piosenkach poruszała sprawy ważne nie tylko dla niej, ale i świata. To mi się bardzo podoba, bo te piosenki były po prostu o czymś - wspomina artystkę polska piosenkarka Ania Wyszkoni na antenie internetowego Radia RMF24.

Opracowanie: Wiktoria Krzyżak