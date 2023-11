1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, to wzmożony ruch na polskich drogach. Od wtorku trwała nasza akcja Bezpieczny Powrót z RMF FM. Nasi reporterzy na bieżąco monitorowali sytuację na drogach i przekazują Wam najświeższe informacje na antenie i w naszym specjalnym raporcie. Zmiana organizacji ruchu? Korek? Wypadek? Stłuczka? Całą sytuację na polskich drogach mogliście śledzić na naszej stronie.

Zdj. ilustracyjne

21:30

Koniec utrudnienia na dk 53, odc. Ostrołęka - Kadzidło, m. Dylewo.

21:28

Utrudnienie na dk S5i, odcinek w. Lipno - w. Święciechowa, kierunek Wrocław. Samochód osobowy zderzył się ze zwierzęciem. Przewidywany czas utrudnienia 1,5.

21:10

Utrudnienie na dk 81, odc. Żory - Skoczów, m. Pawłowice. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego ze stadem dzików. 1 pas w kierunku Skoczowa został zablokowany. Utrudnienie może potrwać około 2h.

20:37

Utrudnienie na S7i, odc. w. Żuławy Zachód - w. Dworek, na wys. W. Cedry Małe. Doszło tam do awarii samochodu ciężarowego. 1 pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Czas usuwania utrudnienia może wynieść nawet 5h.

20:30

Jeszcze przez pół godziny otwarte są największe komunalne cmentarze w Poznaniu - na Junikowie oraz Miłostowie. Ruch w tych miejscach jest już widocznie mniejszy Większość cmentarzy parafialnych można odwiedzać w Poznaniu także w nocy.

Większe natężenie ruchu wokół węzłów autostradowych w Łódzkiem - donosi nasza reporterka.

19:55

We Wrocławiu cmentarze komunalne są otwarte do godziny 21:00. Policjanci przypominają, że idąc na cmentarz bądź wracają z niego warto założyć odblaski, by być lepiej widocznym.

Na najważniejszych dolnośląskich trasach nie ma zatorów. W całym województwie mieliśmy dziś 5 wypadków i 46 kolizji. Rannych zostało 5 osób. Zatrzymano 22 nietrzeźwych kierowców.



W Szczecinie na drogach jest spokojnie. W okolicy Cmentarza Centralnego największy ruch na Milczańskiej i Białowieskiej, którędy auta wyjeżdżają z parkingów centrów handlowych, gdzie można dziś było zostawiać auta. Ulica Ku Słońcu i przyległe do niej ulice Piękna, Santocka i Karola Miarki zostaną znów otwarte dla ruchu o godzinie 22. Tramwaje dojeżdżające przed cmentarną bramę kursują teraz co 20 minut, pojazdy dodatkowych cmentarnych linii już zjechały do zajezdni.

19:30

19:10

W wypadku koło Kocka na Lubelszczyźnie ucierpiało 6 osób. Jak donosi nasz reporter, wśród poszkodowanych była czwórka dzieci. Jak informują wstępnie policjanci - przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa.

Objazdy prowadzą przez Kock dla samochodów jadących od Radzynia Podlaskiego oraz przez Kamionkę dla jadących od strony Lubartowa. Droga może być zablokowana do około 20.30.

18:30

18:25

W Małopolsce na drogach bez większych utrudnień. W samym Krakowie ruch jest mały i nawet w okolicach cmentarzy nie tworzą się korki. Mieszkańcy korzystają głównie z komunikacji miejskiej. Jeszcze przez kilka godzin kursować będą specjalne linie dodatkowe autobusów i tramwajów.

W Warszawie spowolnienia i korki głównie w rejonie nekropolii. Linie specjalne komunikacji miejskiej będą w stolicy kursować jeszcze przez godzinę.

W Wielkopolsce na A2 zakończyło się usuwanie skutków porannego wypadku ciężarówki. Przez ponad 12 godzin drogowcy próbowali usunąć z jezdni ciężarówkę, która nad ranem przewróciła się między węzłami Trzciel i Nowy Tomyśl i tam blokowała przejazd w kierunku Warszawy. Ranny został kierowca.

18:18

Koniec utrudnienia na A2 w miejscowości Toczeń między Trzcielem a Nowym Tomyślem.

17:30

17:11

Duży ruch na drodze krajowej nr 51 prowadzącej do największego olsztyńskiego cmentarza w Dywitach.

Policja informuje, że na najważniejszych dolnośląskich trasach ruch jest płynny i nie ma zatorów. W całym województwie w 4 wypadkach zostały ranne 4 osoby. Wśród nich jest 43-letni kierowca. W Ligocie Wielkiej koło Oleśnicy uderzył autem w drzewo. Nie miał prawa jazdy i był pijany - alkomat wskazał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W sumie na Dolnym Śląsku zatrzymano dzisiaj 18 nietrzeźwych kierowców. W regionie było 38 kolizji.

Na północy kraju ruch na głównych trasach jest płynny. Nasz trójmiejski reporter informuje, że wraz z nadejściem zmroku maleje także ruch w okolicach nekropolii.

17:07

"Na chwilę obecną ruch wokół największych nekropolii panuje duże natężenie ruchu, ale na miejscu są służby, m.in. funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy dbają o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Wrocławia, jak i osób przyjezdnych" - przekazał mł. asp. Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu.

W pobliżu największych wrocławskich cmentarzy ruch został ograniczony. Samochodem nie da się dojechać m.in. do Cmentarza Grabiszyńskiego i Osobowickiego. Zorganizowano specjalne parkingi, ruchem kieruje policja. Policjanci apelują, aby osoby odwiedzające po zmroku cmentarze wzięły ze sobą odblaski.

17:05

Dk 19 - odc. Kock - Lubartów, m. Bykowszczyzna. Doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych, 4 osoby ranne, droga zablokowana, przewidywany czas trwania utrudnienia ok. 2h.

16:59

Dk 15 Toruń - Brodnica, m. Wrocki. Zderzenie 4 samochodów osobowych. 6 osoby zostało poszkodowanych. Droga jest zablokowana. Przewidywany czas trwania utrudnienia wynosi około 3h.

16:30

Na drogach Mazowsza bez wypadków i większych utrudnień. Trasy wjazdowe i wylotowe z Warszawy z niewielkim ruchem. Policjanci, twierdzą, że aut jest zdecydowanie mniej, niż przed rokiem. Wzmożony ruch wyłącznie w rejonie nekropolii.

16:21

Usunięto skutki kolizji na A4 (345 km w kierunku Katowic).

15:50

Kolizja na A4 na kilometrze 345 w kierunku Katowic za węzłem Mysłowice. Zamknięty prawy pas.

Koniec utrudnienia na dk 57, odc. Pułtusk - Maków Mazowiecki, m. Dzierżanowo

15:41

A na polskich drogach dzieją się również takie rzeczy:

15:30

15:28

W Barcicach pociąg zderzył się z samochodem w Barcicach niedaleko Nowego Sącza. Osobówka wjechała na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający pociąg. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

15:18

Zaglądamy do Zachodniopomorskiego, w Szczecinie jest nasza reporterka Aneta Łuczkowska.

Tu przed bramą cmentarza centralnego ruch jest mniejszy niż jeszcze 2 godziny temu. Choć w tramwajach i autobusach nadal tłoczno. Dookoła nekropolii da się autem przejechać bez problemów. Uważać trzeba natomiast na sygnały dawane przez policjantów. Drogówka kieruje ruchem na każdym przejściu w rejonie cmentarza centralnego w Szczecinie, tak samo jest przy cmentarzu w Koszalinie.

Przypominamy, że to policjant i jego sygnały są ważniejsze niż to co pokazuje sygnalizator.

15:13

Dk 86 jest częściowo zablokowana. W wypadku w Warężynie ranne zostały 3 osoby.

Jak donosi reporter RMF FM wypadek wydarzył się na skrzyżowaniu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że najprawdopodbniej jeden z kierowców mógł wymusić pierwszeństwo przejazdu.

Trzy osoby zostały ranne, a na miejsce wysłano też śmigłowiec pogotowia ratunkowego. W miejscu wypadku droga numer 86 w stronę Katowic jest zablokowana, a policja wyznaczyła objazd.



14:55

Utrudnienie na A1, odcinek w. Włocławek PN - w. Ciechocinek, kierunek Gdańsk, woj. kujawsko-pomorskie. Samochód uderzył w bariery Zablokowany jeden pas ruchu w stronę Gdańska. Utrudnienie może trwać około 2h.

14:30

14:20

Na dk 86 na odcinku Kościelne - Katowice, m. Kuźnica Warężyńska doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. Dwie zostały ranne a jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Utrudnienie może trwać około 2h.