Od początku weekendu na drogach Mazowsza doszło do kilku poważnych wypadków, w których rannych zostało kilka osób. W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi, policjanci apelują do o szczególną ostrożność - powiedziała mł. asp. Malwina Wlazło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjantka podkreśliła, że najczęstszą przyczyną wypadków na Mazowszu jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W okresie jesienno-zimowym do wypadków dochodzi zwłaszcza, gdy na drogach robi się ślisko, a padający śnieg z deszczem zamarza, tworząc cienką warstwę lodu - powiedziała mł. asp. Wlazło.



Taka pogoda była w sobotę wieczorem m.in. w pow. wyszkowskim, gdzie doszło do serii zdarzeń drogowych z udziałem 7 samochodów. Do szpitala zostały przewiezione 3 osoby.



Przez kilka godzin całkowicie zablokowana była S8 w Lucynowie. Na pasie w kierunku Białegostoku kierująca skodą octavią kobieta straciła panowanie nad pojazdem, który obrócił się prostopadle do osi jezdni, a następnie został uderzony przez jadący za nim renault koleos - przekazał PAP rzecznik wyszkowskiej policji kom. Damian Wroczyński. W wyniku zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni 69-letni kierowca renaulta, jego 87-letnia pasażerka i kierująca skodą 35-latka.



Do kolejnych dwóch zdarzeń doszło zaledwie 100 m dalej. Najpierw kierowca BMW najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych panujących na drodze. Wpadł w poślizg i uderzył w bariery energochłonne. Chwilę później zderzyły się 3 osobówki z pojazdem ciężarowym. W tych dwóch zdarzeniach nikt nie został ranny - zrelacjonował rzecznik.



Z kolei w pow. sieleckim w sobotę wydarzyły się dwa wypadki. Na dk nr 2 w miejscowości Grochówka zderzyły się dwa samochody osobowe i pojazd ciężarowy, w wyniku czego jedna osoba odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala. W miejscowości Mościbordy na dk nr 63 doszło do zderzenia dwóch busó z osobówką; trzy osoby zostały ranne. Wieczorem w piątek w miejscowości Zbiroża w pow. żyrardowskim w wyniku zderzania pojazdu ciężarowego z busem jedna osoba została poszkodowana.



Zgodnie z prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę do końca dnia należy spodziewać się marznących opadów na terenie wschodniej części woj. mazowieckiego, m.in. w powiatach: żuromińskim, ciechanowskim, makowskim, sokołowskim, ostrowskim, siedleckim i pułtuskim.