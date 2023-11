Budowa prawie 12-kilometrowej obwodnicy Wąchocka (Świętokrzyskie) w ciągu drogi krajowej 42 zbliża się do półmetka - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja ma być gotowa w listopadzie 2024 roku. Koszt prac przekracza 283 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazała rzeczniczka kieleckiego oddziału GDDKiA Małgorzata Pawelec-Buras, ogólne zaawansowanie inwestycji przekroczyło 40 proc. Wykonawca kontynuuje roboty bitumiczne zarówno na dwujezdniowym ciągu głównym dk 42, jak i na drogach dojazdowych. Na odcinkach trasy zasadniczej o łącznej długości ok. 6 km ułożona została podbudowa bitumiczna, na ok. 5 km przedostatnia warstwa wiążąca nawierzchni, na prawie 4 km - ostatnia wierzchnia warstwa ścieralna.



Zaawansowanie robót bitumicznych to ok. 40 procent. Na innych odcinkach trwają roboty ziemne, których zaawansowanie zbliża się do 70 procent. Budowane są nasypy, kontynuowane są wykopy, także te szczególnie pracochłonne, w skalistym gruncie - poinformowała.



Kontynuowane są prace przy budowie 11 obiektów inżynierskich, czyli wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt i przepustów. Zaawansowanie robót na trzech obiektach przekroczyło 90 procent. To wiadukty budowane nad dk 42 w ciągu drogi gminnej w Wielkiej Wsi i w ciągu drogi powiatowej w Ratajach oraz przejazd pod obwodnicą.



Rzeczniczka zwróciła uwagę, że widoczna jest już zasadnicza konstrukcja górnego przejścia dla zwierząt dużych typu zielony most nad dk 42. Zakończył się montaż łukowych elementów z blachy falistej nad dwiema jezdniami trasy głównej i betonowych elementów skrzynkowych nad drogami dojazdowymi.



Przejście dla zwierząt na początkowym odcinku leśnym budowanej obwodnicy to największy obiekt realizowany w ramach inwestycji. Łukową, ale betonową konstrukcję będzie miało także zespolone z ciekiem wodnym przejście dla zwierząt pod dk 42. Aktualnie trwają roboty zbrojeniowe poprzedzające betonowanie konstrukcji. Trwają przygotowania do robót przy posadowieniu kolejnych czterech wiaduktów i przepustów - dodała.



Obwodnica Wąchocka realizowana jest w ramach Programu budowy 100 obwodnic. W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 11,7 km biegnąca nowym śladem, omijająca Parszów po stronie północnej, a Wąchock po południowej. Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta.



Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową i dalej z drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i woj. podkarpackiego.



Prace przy budowie obwodnicy Wąchocka mają się zakończyć w listopadzie przyszłego roku. Koszt wszystkich prac to ponad 283 mln zł.