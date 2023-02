​W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Wiśle w powiecie płockim w piątek po południu wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe dla położonych tam miast i gmin Wyszogród i Gąbin oraz gmin Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowało w piątek po południu Starostwo Powiatowe w Płocku, aktualny poziom Wisły na wodowskazie w Kępie Polskiej wynosi 451 cm przy stanie ostrzegawczym 450 cm, a w Wyszogrodzie 507 cm przy stanie ostrzegawczym 500 cm.

"W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle w powiecie płockim starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe dla miast i gmin Wyszogród i Gąbin oraz gmin: Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów" - przekazało w komunikacie starostwo.

Jak podkreślono w informacji, pogotowie powodziowe w nadwiślańskich gminach powiatu płockiego obowiązywać będzie do odwołania.

Starostwo Powiatowe w Płocku zaznaczyło, iż służby przeciwpowodziowe na terenie objętym pogotowiem przeciwpowodziowym "są zobowiązane do monitorowania sytuacji oraz informowania co 24 godziny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji".

Według kierownika biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Płocku Kamila Zielińskiego, obecny przybór Wisły w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej, spowodowany spływaniem wód z górnego biegu rzeki, powinien być krótkotrwały i zapewne potrwa do soboty, najpóźniej do niedzieli, a następnie spodziewany jest spadek poziomu wody.

Obecna i prognozowana sytuacja na rzece w związku z jej przyborem w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej nie stanowi poważnego problemu. Możemy być spokojni, że będzie bezpiecznie - zapewnił Zieliński.

Jeszcze w czwartek, Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie - Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie, dotyczące wezbrania wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Wiśle w środkowym jej biegu.

Jak podano wówczas w komunikacie, "od godz. 12 w czwartek, 23 lutego do godz. 12 w sobotę, 25 lutego na rzece Wiśle od ujścia Narwi do Zbiornika Włocławek przewiduje się wzrosty stanu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej, w związku ze spływem wód z górnej części dorzecza".

Zbiornik Włocławski to największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się w środkowym biegu Wisły od okolic Płocka (Mazowieckie) do Włocławka (Kujawsko-pomorskie). Zalew ten ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

Kępa Polska i Wyszogród położone są nad Wisłą powyżej Zbiornika Włocławskiego.