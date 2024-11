Policjanci z Gdańska szukają mężczyzny, który próbował uprowadzić dziecko. Opublikowali jego portret pamięciowy.

Portrer pamięciowy poszukiwanego mężczyzny / KMP Gdańsk / Policja

Do próby uprowadzenia doszło 7 czerwca w Gdańsku. Przy skrzyżowaniu ulic Olimpijskiej i Ofiar Grudnia ’70 do dziewczynki podszedł obcy mężczyzna. Złapał ją za ramię i powiedział, że podwiezie ją do szkoły. Dziecko uciekło i opowiedziało o tej sytuacji rodzicom.



Policjanci informują, że poszukiwany napastnik ma ok. 35 lat i ok.180 cm wzrostu. Posiada kolczyk w prawym skrzydełku nosa. Miał na sobie czarne dresowe spodnie, czarną bluzę z kapturem oraz jasne buty.

Osoby, które rozpoznają poszukiwanego, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 74 16 722 lub 112. Informacje można też zgłaszać do najbliższej jednostki policji lub wysłać na adres komendant.kp1@gd.policja.gov.pl