Mężczyzna podejrzany o posiadanie i przygotowanie do sprzedaży narkotyków zatrzymany został przez stołecznych policjantów. U 32-latka funkcjonariusze znaleźli m.in. ziele konopi, haszysz i narkotyki w żelkach, na opakowaniach których widniała nazwa znanej firmy spożywczej.

Owocowe żelki z zawartością narkotyków / KSP /

Podczas jednej z ostatnich realizacji stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową policjanci wśród zabronionych prawem substancji zabezpieczyli nielegalne substancje, w tym różnokolorowe z zawartością środka odurzającego w postaci Delta-9-THC - poinformował rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Sylwester Marczak.

Podinspektor wskazał, że żelki z narkotykami znajdowały się w 152 opakowaniach z nazwą znanej i popularnej na rynku firmy spożywczej. Miały trafić do obrotu wspólnie z zabezpieczonymi 300 gramami ziela konopi oraz 1120 gramami haszyszu - przekazał policjant.

Ostatnie działania stołecznych policjantów miały miejsce na warszawskich Bielanach. Śledczy ustalili, że jeden z mieszkańców dzielnicy może posiadać i rozprowadzać znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych - wyjaśnił.

Kiedy pojawili się na jednej z ulic, zauważyli, jak będący w ich zainteresowaniu mężczyzna wspólnie z kolegą wynosi z mieszkania paczki i wkłada je do zaparkowanego nieopodal samochodu marki Chrysler. W tym momencie policjanci postanowili niezwłocznie przystąpić do działania. Przeszukali samochód, w którym znaleźli buteleczki z nieznaną substancją oraz żelki - podał.

Narkotyki w owocowych żelkach - zatrzymany 32-latek KSP / Policja

Następnie policjanci przeszukali mieszkanie i kolejny samochód użytkowany przez 32-latka. Znaleźli tam m.in. wagę elektroniczną, zgrzewarkę próżniową wraz z pakietami foliowymi oraz urządzenie elektroniczne do drukowania etykiet.

Zatrzymany przez stołecznych policjantów 32-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz, gdzie usłyszał zarzuty posiadania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości zabronionych prawem substancji.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Za zarzucane czyny może mu grozić do 10 lat więzienia.