6 osób podejrzanych o wyłudzanie od niemieckich seniorów pieniędzy metodą "na policjanta" i "na prokuratora" na gorącym uczynku w Warszawie zatrzymali funkcjonariusze Komendy Stołecznej. Zlikwidowali też dwa miejsca, z których oszuści dzwonili do swoich ofiar - informuje reporter RMF FM.

Jedna z zatrzymanych osób / KSP / Policja

Wyłudzacze wynajęli mieszkanie, w którym trzy kobiety - w wieku od 18 do 56 lat - dzwoniły do starszych osób w Niemczech. Podawały się za ofiary przestępstw, a także za policjantki. Potem przełączały rozmowy telefoniczne do trzech mężczyzn, w wieku 32, 35 i 42 lat, którzy w pokoju hotelowym podszywali się pod prokuratorów.

Gdy funkcjonariusze weszli do tych lokali, podejrzani byli w trakcie rozmów z osobami, od których próbowali wyłudzić pieniądze i kosztowności.

KSP / Policja

Podczas przeszukań mundurowi znaleźli 20 telefonów z angielskimi kartami SIM, a także m.in. 6 komputerów z danymi kontaktowymi potencjalnych ofiar. Sprawcy, aby zamaskować swoje działania, używali w swoim przestępczym procederze specjalnych routerów podłączonych do komputerów.

Jak poinformował reporter RMF FM Krzysztof Zasada, z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani w ostatnich dniach oszukali starszą mieszkankę niemieckiego miasta Kassel. Wyłudzili od niej 115 tysięcy euro. Pieniądze udało się odzyskać podczas zatrzymania osoby, która odbierała gotówkę.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

/ KSP / Policja

/ KSP / Policja