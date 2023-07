Od soboty, 8 lipca od godziny 22.00 tramwajarze będą pracować na rondzie Tybetu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. To kolejny etap budowy linii tramwajowej na Kasprzaka.

/ Tramwaje Warszawskie /

Budowlańcy zamontowali szyny na ulicy Kasprzaka od ul. Karolkowej do Ordona. Tory są także na Wolskiej między Ordona a Redutową.

"To oznacza, że gotowych jest już niemal 70 procent całej długości torowisk – około 2 km z ponad 3 km zaplanowanych do zbudowania. Teraz trzeba połączyć ze sobą dwa, biegnące przez rondo Tybetu, odcinki szyn na Kasprzaka. Prace w tak newralgicznym miejscu zostały zaplanowane na wakacje, kiedy ruch na ulicach jest mniejszy" - przekazali tramwajarze.

Plac budowy zajmie środek skrzyżowania i jezdnie alei Prymasa Tysiąclecia pod wiaduktami. Kierowcy podróżujący (dołem) od Alej Jerozolimskich lub Wolskiej nie przejadą przez rondo prosto i nie skręcą w lewo. Ruch na wprost cały czas będzie możliwy po wiaduktach, nad skrzyżowaniem. Uruchomione zostaną objazdy.

/ Infoulice Warszawa /

Od 8 lipca – jadący od Alej Jerozolimskich – skręcą w Kasprzaka, a następnie zawrócą na skrzyżowaniu z Bema. Przed Kasprzaka będą mieli dwa pasy do skrętu w prawo, a u zbiegu z Bema będą trzy pasy – jeden do skrętu w lewo, jeden do jazdy prosto i jeden do jady prosto lub w prawo.

Także od strony Wolskiej trzeba będzie skręcić w Kasprzaka, żeby zawrócić na tymczasowej "zawrotce" wybudowanej na wysokości ulicy Grabowskiej.

Z ulicy Kasprzaka nie będzie skrętu w lewo w aleję Prymasa Tysiąclecia. Jadący z Bemowa zawrócą przy Bema i drugą jezdnią Kasprzaka dojadą do alei Prymasa Tysiąclecia, żeby tu skręcić w prawo. Taka możliwość zostanie wprowadzona dodatkowo ze środkowego pasa. Podobna zasada będzie obowiązywała podróżujących z centrum. Oni zawrócą przy Grabowskiej.

Dla jadących od strony Śródmieścia wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo – w Bema w kierunku Prądzyńskiego. Objazd do tej ulicy będzie prowadził Krzyżanowskiego i Brylowską.

Zamknięte zostaną zebry przez ulicę Kasprzaka po obu stronach skrzyżowania. Tymczasowe przejście zostanie wytyczone przez wyspę na rondzie. Nieco dalej przesunięte będzie przejście dla pieszych przez aleję Prymasa Tysiąclecia po południowej stronie skrzyżowania.

Zamknięty zostanie także fragment drogi dla rowerów. Obok urządzony zostanie ciąg pieszo-rowerowy. Tramwajarze przywrócą ruch na całej szerokości ulicy Ordona pomiędzy Wolską a Kasprzaka. Będzie można tu pojechać zarówno od strony Jana Kazimierza, jak i z Elekcyjnej.

/ Infoulice Warszawa /

Jezdnia ulicy Kasprzaka w stronę Bemowa pozostanie zamknięta – na odcinku od Ordona do Wolskiej. Samochody już tu nie wrócą – tramwajarze budują w miejscu dawnej jezdni torowisko. Na wcześniejszym fragmencie ulicy Kasprzaka, od Grabowskiej do Ordona, dostępne będą dwa pasy ruchu.

Na skrzyżowaniu z Ordona kierowcy będą musieli z nich skręcić w prawo lub w lewo. W wakacje wyłączone z ruchu zostaną także dwa pasy jezdni ulicy Kasprzaka w kierunku centrum – na krótkim odcinku przed skrzyżowaniem z Ordona.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy linii 105, w kierunku ronda Daszyńskiego, wrócą na swoje trasy podstawowe; natomiast w kierunku pętli Os. Górczewska pojadą ulicami Wolską i Ordona.

Z kolei linia 184 będzie już kursować trasą podstawową w obu kierunkach. Autobusy linii 414 w obydwu kierunkach przez rondo Tybetu będą przejeżdżały po wiaduktach, dlatego nie zatrzymają na przystankach PKP Wola (Kasprzaka) 05 i 06. Zawieszone będą przystanki PKP Wola (Kasprzaka) 01 i 02.

Zamiast nich zostaną uruchomione przystanki tymczasowe dla linii 105, 178 i 255: PKP Wola (Kasprzaka) 51 na ulicy Kasprzaka w kierunku Płockiej, za skrzyżowaniem z Bema oraz PKP Wola (Kasprzaka) 52, na Kasprzaka w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia przed skrzyżowaniem z Bema.

Autobusy linii 184 i 167 będą się zatrzymywały na przystanku Ordona 02 a 414 na przystankach Parafialna.

Nowa trasa tramwajowa zapewni szybki dojazd do dwóch stacji metra – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Tramwaj dowiezie pasażerów m.in. do przystanku kolejowego Warszawa Wola i krótszą trasą dotrze także na Bemowo. Długość nowo budowanych i modernizowanych torów przekracza 3 km. Powstaną także cztery nowe przystanki.

Nie zapominamy o zieleni

W ramach inwestycji tramwajarze zasadzą aż 94 nowe drzewa. Będą także krzewy, trawy ozdobne i byliny przy peronach tramwajowych i skrzyżowaniach, w pasach między jezdniami oraz wzdłuż Wolskiej. Drzewa zaprojektowano jako uzupełnienie szpalerów wzdłuż Wolskiej i Kasprzaka, a także w obrębie inwestycji.

Tory na Kasprzaka zostaną obsadzone rozchodnikiem. Na skraju torowiska i parku Powstańców Warszawy będzie podwójny, a miejscami nawet potrójny szpaler drzew.

Tramwaje Warszawskie przewidują zakończenie robót budowlanych na koniec 2023 roku.