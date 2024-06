Już za tydzień w Warszawie zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Miasto informuje, że wymogów obowiązujących w strefie nie spełnia tylko około 3 proc. pojazdów. Posiadacze starszych samochodów mogą złożyć wniosek o wyłączenie z wymogów strefy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przyszedłem po raz kolejny, bo pierwszy raz nie byłem przygotowany, jeśli chodzi o dokumenty - mówił nam jeden z mieszkańców. Mój samochód ma 28 lat. W związku z tym muszę mieć zezwolenie, żeby przez najbliższe dwa i pół roku wjeżdżać do centrum.

Jak w praktyce będzie wyglądać Strefa Czystego Transportu i na co kierowcy powinni zwrócić uwagę? Przede wszystkim na znaki drogowe.

Strefa będzie obejmować obszar ograniczony obwodnicą śródmiejską. W dużym uproszczeniu od północy to linia mostu Gdańskiego, od południa linia Mostu Łazienkowskiego, od zachodu al. Prymasa Tysiąclecia, od wschodu rondo Wiatraczna.

Jeśli ktoś wjedzie do SCT autem, które nie spełnia wymogów po zatrzymaniu przez straż miejską albo policja może zapłacić 500 złotych mandatu.

Pamiętajmy, że mówimy o tym obszarze Warszawy, który jest świetnie skomunikowany transportem miejskim: metro, tramwaje, autobusy. Ten obszar to raptem 7 proc. powierzchni stolicy. Na pierwszy rzut oka niewiele, ale to jest 37 kilometrów kwadratowych, więc nie jest to wcale tak mało - mówił reporterce RMF FM Magdalenie Grajnert Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

Cztery razy w roku będzie można wjechać do SCT wbrew przepisom, będą to rejestrować kamery monitoringu miejskiego, a nie tylko patrole policji czy straży miejskiej, o czym warto pamiętać.

Wniosek o wyłączenie z wymogów SCT mogą złożyć mieszkańcy zameldowani w Warszawie i rozliczający tu podatki, seniorzy i osoby z niepełnosprawnością, posiadające europejską kartę parkingową. Formalności najlepiej załatwiać online. Dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt z urzędnikami, działa specjalny punkt przy ul. Chmielnej 124.