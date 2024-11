Salon, jako jedno z najważniejszych pomieszczeń w domu, zasługuje na wyjątkową oprawę. Chcesz urządzić pokój dzienny ze smakiem, aby przyciągał uwagę i prezentował się stylowo? Sprawdź, jakie meble warto wykorzystać w jego aranżacji.

Meble jako fundament stylu w nowoczesnym salonie

Wykończenie bazy salonu, czyli ścian i podłóg jest ważne, ale najistotniejsze znaczenie w aranżacji mają meble. Wybrane elementy wyposażenia decydują o stylu, a jednocześnie są wyrazem gustu gospodarza. Chcesz pokazać, że liczy się dla Ciebie niebanalny design i jakość? Sięgnij po unikalne meble tworzone ręcznie. Postaw na rozwiązania od polskiej marki, która korzysta z materiałów najwyższej jakości. Meble Kludo są niepowtarzalne - każdy produkt jest wykonywany z rzemieślniczą precyzją - takiego wyposażenia na pewno nie znajdziesz w sieciówkach.



Nowoczesne aranżacje salonu - zainspiruj się naszymi propozycjami

Najważniejszymi elementami wyposażenia salonu są zdecydowanie kanapa i stolik kawowy. Tworzą wspólnie przestrzeń wypoczynkową, która jako pierwsza rzuca się w oczy i to na jej podstawie można stwierdzić, czy pokój dzienny jest atrakcyjny, czy nie. Zainspiruj się stylizacjami pokojów dziennych, w których pierwsze skrzypce grają stoliki kawowe od Kludo.

Subtelna szarość

Pierwsza propozycja to elegancki salon w szarej, subtelnej odsłonie. Kanapa o nietypowej formie z pikowaniem wygląda designersko i zachęca do odpoczynku. Naprzeciwko niej znajduje się stolik kawowy o unikalnej formie, którego zaoblone krawędzie wpisują się w najnowsze trendy.

Złoto i butelkowa zieleń - klasyczna odsłona elegancji

W tej aranżacji stonowaną, klasyczną aranżację przełamują eleganckie meble. Mowa tutaj o butelkowozielonej kanapie i pufie w tym samym kolorze ze złotym akcentem. Nawiązuje on do podstawy wyrafinowanego stolika kawowego z marmurowym blatem i stalową, złotą podstawą. To kompozycja w przepięknym wydaniu.

Klasyczna elegancja ze śródziemnomorskim akcentem

Co powiesz na stonowaną i ponadczasową aranżację salonu w jasnych kolorach z nutą greckiego stylu? Białe ściany, drewniana podłoga i beżowa kanapa to gotowy przepis na przytulne wnętrze. Dorzuć do tego dywan w etniczne wzory i umieść na nim unikalny stolik kawowy, którego okrągła podstawa przywodzi na myśl antyczne kolumny prosto ze słonecznej Grecji. Taka aranżacja robi wrażenie.

Salon w surowym, loftowym wydaniu

Ostatnia aranżacja to typowe loftowe wnętrze z surowymi ścianami wykończonymi betonem architektonicznym. Punktem centralnym pomieszczenia zdecydowanie jest przestronny narożnik skórzany, który dodaje przestrzeni klubowego klimatu. Przed nim ustawiony jest stolik kawowy z metalową, czarną podstawą podkreślającą ciemny odcień rogówki i podbijający jednocześnie surowy charakter aranżacji. Jego drewniany blat wprowadza natomiast ciepły i przytulny klimat, który równoważny całość i nadaje jej klasy.

