Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów w miejscowości Ćwiklin w gminie Płońsk (Mazowsze). W budynku funkcjonariusze znaleźli kompletną linię produkcyjną, papierosy bez polskich znaków akcyzy, nielegalny tytoń oraz pojazdy należące do podejrzanych. Zatrzymano 4 cudzoziemców. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy oraz podatku VAT oszacowano na kwotę ponad 2 mln zł.

/ Policja /

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wspólnie z funkcjonariuszami z Białegostoku i Lublina Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku (KAS), przeprowadzili akcję na terenie powiatu wołomińskiego oraz powiatów sąsiednich.



/ Policja /

Nielegalną fabrykę papierosów w miejscowości Ćwiklin w gminie Płońsk, funkcjonariusze odkryli 1 grudnia. Na miejscu zabezpieczyli kompletną linię produkcyjną, ponad 460 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, 138 kg nielegalnego tytoniu oraz pojazdy należące do podejrzanych.

Zatrzymano 4 osoby - to cudzoziemcy w wieku od 35 do 45 lat. Mężczyzn przesłuchano i przedstawiono im zarzuty wytworzenia bez wymaganych rejestracji i wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy - za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy oraz podatku VAT oszacowano na kwotę ponad 2 mln zł.