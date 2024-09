Policjanci zlikwidowali działające na Mazowszu laboratorium, w którym wytwarzane były syntetyczne narkotyki. Przejęli 120 kg środków odurzających i ponad 14 tys. litrów substancji do ich produkcji. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy zostali tymczasowo aresztowani.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / KMP Płock / Policja

Narkotykowe laboratorium działało na posesji w powiecie sierpeckim. Policjanci zlikwidowali linię produkcyjną i przejęli ponad 14 tys. litrów substancji do produkcji środków odurzających oraz ponad 120 kilogramów gotowych narkotyków. Czarnorynkowa wartości tych substancji to ok. 6 mln złotych.

Funkcjonariusze zatrzymali 39-latka i 43-lata z Białegostoku. W mieszkaniu, które wynajmował jeden z mężczyzn znaleziono blisko 125 tys. złotych. Zabezpieczono też telefony zatrzymanych, komputer oraz samochód - informuje oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska.

Wytwórnia narkotyków zlikwidowana KMP Płock / Policja

Do policyjnego depozytu trafiły elementy linii produkcyjnej, części do jej dalszej rozbudowy, a także przedmioty służące do pakowania, ważenia oraz dystrybucji narkotyków.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty produkcji narkotyków, za co grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sierpcu.