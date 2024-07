"Nastąpiło wznowienie kursowania linii metra M1 na pełnej trasie" - poinformował Warszawski Transport Publiczny. Dziś, w godzinach porannych pociągi metra nie przejeżdżały przez ścisłe centrum miasta.

/ RaspberryStudio / Shutterstock

Reporter RMF FM Kacper Wróblewski informuje, że w poniedziałek od rana pociągi metra nie przejeżdżały przez ścisłe centrum miasta, co stanowiło ogromne utrudnienie dla dojeżdżających do pracy m.in do Śródmieścia.

Na linii M1 wyłączone były takie stacje jak:

Centrum,

Świętokrzyska,

Ratusz Arsenał,

Dworzec Gdański.

Pociągi kursowały na skróconych trasach.



Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa "Za metro" kursująca w obydwu kierunkach na trasie: Metro Politechnika 08 - Waryńskiego - Marszałkowska - Andersa - Mickiewicza - Pl. Wilsona 09.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, powodem utrudnień było to, że na jednej ze stacji został pozostawiony bagaż. Służby zabezpieczyły pakunek.