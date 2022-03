Karetki przekazane przez samorząd województwa mazowieckiego wyruszyły ze stołecznego Meditransu na przejście granicznie w Zosinie. Jak informuje reporter RMF MAXXX Przemek Mzyk, o wsparcie do zarządu województwa Mazowieckiego zwróciło się Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy.

Trzy ambulanse przekazane przez samorząd województwa mazowieckiego wyruszyły na przejście granicznie w Zosinie. / Przemysław Mzyk / RMF MAXXX

Trzy wypełnione darami ambulanse przekazane przez samorząd województwa mazowieckiego wyruszyły ze stołecznego Meditransu na przejście granicznie w Zosinie.

Na pokładzie pojazdów, poza podstawowym wyposażeniem znalazł się respirator transportowy z wyposażaniem, jest też 20 łóżek polowych i koców, 7 kompletów przenośnych zestawów ratownictwa medycznego, 10 sztuk przenośnych zestawów pierwszej pomocy, 22 sztuki kołnierzy regulowanych, 4 komplety zestawów kołnierzy usztywniających, po 272 sztuki poduszek i kołder, 659 sztuk koców, a także środki antyseptyczne, gaza sterylna, rękawice nitrylowe i koce ratunkowe.

Na granicy na pojazdy czekać będą wolontariusze ze strony ukraińskiej.

Oprócz tego do środy włącznie potrwa w Warszawie zbiórka rzeczy, które posłużą do zabezpieczenia zabytków we Lwowie. Z apelem o taką pomoc zwrócił się konserwator miejski ze Lwowa.

Pismo dotyczyło nie tylko Lwowa ale także miast Ukrainy zachodniej, finalnie więc zakładamy, że ta pomoc będzie mogła trafić także szerzej -powiedział reporterowi RMF MAXXX Przemkowi Mzykowi stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki.

Setki gaśnic, koców gaśniczych i opakowań z wełną mineralną zgromadzono w biurze stołecznego konserwatora zabytków.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXXX

Zbiórka darów przy Nowym Świecie w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy Nowym Świecie 18/20 potrwa do środy włącznie, od godz. 8.00 do 16.00.