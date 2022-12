Gogle taktyczne, rękawice, aparaty Ambu do resuscytacji, odzież termoaktywna - to wszystko zostanie przekazane dla mieszkańców obwodu lwowskiego. Dary potrzebne mieszkańcom Ukrainy przekazał Samorząd Województwa Mazowieckiego z marszałkiem Adamem Struzikiem na czele. Niezbędne rzeczy zostały zakupione przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

Dary Mazowsza dla Ukrainy / Maria Jaworska / RMF FM

Pracownicy urzędu przeprowadzają procedurę zakupu i przyjęcia towaru, a następnie pakują i rozdzielają go dla odpowiednich instytucji - mówi Joanna Sokołowska z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Pomoc w przetrwaniu zimy

Dary zostaną dostarczone dwóm instytucjom, które później przekażą je mieszkańcom. Dla Lwowskiego Wojskowego Medycznego Centrum Państwowej Służby Granicznej zostanie przekazane 200 sztuk gogli taktycznych i 250 sztuk specjalnych rękawic. Oprócz tego zostało zakupione 480 sztuk sprzętu Ambu, niezbędnego do resuscytacji, a także 100 kompletów odzieży termoaktywnej. Druga instytucja, dla której zostaną przekazane niezbędne rzeczy, to Lwowska Obwodowa Administracja Wojskowa, która również przyjmie odzież termoaktywną - bluzy, spodnie i polary.

Mazowsze pomaga Ukrainie / Maria Jaworska / RMF FM

Jak mówi radny Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba, wszystkie te rzeczy są mocno pożądane.

Jestem w kontakcie z naszymi braćmi z Ukrainy i wiem, że potrzeb jest naprawdę dużo. Już teraz są tam minusowe temperatury. Sejmik Województwa Mazowieckiego wspiera Ukrainę na każdym etapie, mieliśmy bardzo dużo podobnych akcji - mówił radny. Zaapelował także, aby nie pozwalać na szerzenie się antyukraińskiej narracji, która jest obecna w przestrzeni publicznej.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski wyraził nadzieję, że wojna wkrótce się skończy, a na Ukrainę wróci normalność.

Mamy nadzieję że w niedługim czasie będziemy mogli powrócić do naszej normalnej, międzyregionalnej współpracy m. in. z obwodem lwowskim, czyli współpracy w obszarze kultury, edukacji, czy sportu, tak jak to miało miejsce wcześniej - mówił przewodniczący.

To już kolejna akcja

Transport zostanie wysyłany do granicy, gdzie sprzęt zostaje przekazany stronie ukraińskiej. Przy poprzednich transportach zdarzało się, że granicę trzeba było przekroczyć.

Ukraińcy są bardzo wdzięczni, nawet wzruszeni, pomagają w rozładunkach, przyjmują pomoc ze świadomością, że jesteśmy wspólnotą - mówi wicedyrektor warszawskiego WORD-u Tomasz Matuszewski, który już trzeci raz pełni rolę kierowcy konwoju.

Do tej pory Samorząd Województwa Mazowieckiego współpracował m. in. z obwodem lwowskim, podkarpackim, czy z Winnicą. Wysyłano tam ubrania,

środki higieniczne, czy produkty spożywcze o długiej przydatności. Urząd Marszałkowski zamierza kontynuować działalność w tym zakresie.

Właśnie jesteśmy w trakcie poszukiwania agregatów prądotwórczych, ponieważ dostarczenie prądu w tej chwili jest największym problemem - mówi Joanna Sokołowska.

Prośba o pomoc wypływa bezpośrednio od lokalnych władz ukraińskich. Dary są przekazywane tram, gdzie akurat występuje największe zapotrzebowanie.

Autor: Maria Jaworska