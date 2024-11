"Wielkiej Polski moc to my!" - pod takim właśnie hasłem ulicami Warszawy przechodzi tegoroczny Marsz Niepodległości. Rozpoczął się o godz. 14 na rondzie Dmowskiego. Organizatorzy szacują, że może to być 100 tys. osób, wg stołecznego ratusza uczestniczy w nim 90 tys. osób. Na razie marsz przebiega bez poważniejszych incydentów. Do godziny 14 policjanci zatrzymali 75 osób, przy których zatrzymano m.in. materiały pirotechniczne. Na trasie marszu są reporterzy RMF FM Mateusz Chłystun i Michał Radkowski. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.