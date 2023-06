Z placu Na Rozdrożu w Warszawie ruszył w kierunku placu Zamkowego organizowany przez Platformę Obywatelską Marsz 4 czerwca. Wydarzenie ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki obozu rządzącego. "Tego głosu, tej fali już nic nie zatrzyma. Olbrzym się obudził" - mówił lider PO Donald Tusk.

Donald Tusk i Lech Wałęsa na marszu w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

13:20

13:02

Dzisiaj jest ten dzień, kiedy Polska się budzi. Po 8 latach marszu wstaje słoneczny dzień. Dzisiaj Warszawa, a jutro cała Polska - mówił do uczestników marszu poseł PO Borys Budka. Nie dajcie sobie wmówić, że są dwie Polski. Nie - tu jest Polska - podkreślał.

Uczestnicy marszu / Paweł Supernak / PAP

Wcześniej głos zabierali także przedstawiciele Lewicy - Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń.

Zwyciężymy, bo Polska powinna być w Unii Europejskiej, bo chcemy, żeby Unia Europejska była z Polski dumna - mówił Włodzimierz Czarzasty. Zwyciężymy, bo nie chcemy ludzi skłócać. Zbudujemy bezpieczny dom dla wszystkich - dodał.

Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń / Paweł Supernak / PAP

12:30

Na scenie na placu Na Rozdrożu wystąpiła też Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy. Lepszego miejsca nie mogliśmy sobie na dziś wymarzyć. Plac Na Rozdrożu - jakie to symboliczne. Na takim rozdrożu znajduje się dziś Polska. Na rozdrożu pomiędzy państwem demokratycznym a autorytarnym - tłumaczyła. Każdy z was jest tutaj z innego powodu. Ja tu jestem, bo jestem kobietą i chcę móc sama o sobie decydować - przyznała. Jak podkreślała, "Rubikon upokorzeń wobec kobiet został już dawno przekroczony".

12:15

Po Donaldzie Tusku głos zabrał były prezydent Lech Wałęsa. Podejrzewam, że tylu słuchaczy co dzisiaj w życiu mi się już nie zdarzy - stwierdził. Jak dobrze wiecie, jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia - tak mówią niektórzy - dodał.

Kaczyński dobrze wiedział, że mu nie daruję niszczenia Polski, że go prędzej czy później wyrzucę - dlatego postanowił rzucić potwarz, żeby mi was zabrać, żebyście odeszli ode mnie. Tym sposobem chce wygrywać - mówił Wałęsa, odnosząc się do formułowanych wobec niego zarzutów dotyczących współpracy z SB. Przeczekałem to, wierząc, że przyjdzie dzień, w którym powiemy: "Panie Kaczyński, taczki stoją". Ten dzień nadchodzi - podkreślał.

12:10

Do uczestników marszu zwrócił się na placu Na Rozdrożu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Widzę ocean ludzkich głów, morze biało-czerwonych flag. Są nas tysiące, tysiące ludzi z Polską w sercach - mówił. Polska jest w naszych sercach i dlatego przetrwaliśmy te trudne lata - dodał.