Klaudiusz Chrostowski, reżyser filmu "Ultima Thule", został laureatem tegorocznej Nagrody im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa". Uroczysta gala odbyła się w warszawskim kinie Kultura.

Klaudiusz Chrostowski i Krystyna Cierniak-Morgenstern / Marcin Obara / PAP

"Ultima Thule" to pełnometrażowy debiut reżyserski Klaudiusza Chrostowskiego, absolwenta University of the Arts London oraz Szkoły Filmowej w Łodzi. Doceniono go nagrodą główną w konkursie filmów mikrobudżetowych podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film trafi do kin 16 lutego 2024 roku.



"Film Klaudiusza Chrostowskiego "Ultima Thule" to opowiedziana w bardzo subtelny sposób historia o próbie odnalezienia swojego miejsca w świecie, swoich potrzeb i o tym, że na dojrzewanie nigdy nie jest za późno. To portret trzydziestoletniego Bartka (świetna rola Jakuba Gierszała, współproducenta filmu), który wyrusza w podróż w poszukiwaniu nowych perspektyw. Nagroda im. Janusza Kuby Morgensterna "Perspektywa" jest potwierdzeniem, że warto tą drogą podążać" - czytamy w uzasadnieniu decyzji o wyróżnieniu reżysera "Ultima Thule".

Klaudiusz Chrostowski / Marcin Obara / PAP

Jak podkreślił Chrostowski, Nagroda "Perspektywa" stanowi dla niego "niezwykłą motywację do dalszego działania". Janusz Morgenstern to twórca, którego filmy stworzyły polskie kino i stanowią inspirację dla wielu, w tym również dla mnie, do podążania tą pełną wyzwań, ale i satysfakcji filmową drogą. Przed realizacją mojego debiutu "Ultima Thule" oglądałem film "Jowita", który stał się dla mnie impulsem do działania. To pełna emocji, kameralna historia, w której jednym z motywów jest poszukiwanie. Tak właśnie chciałem przedstawić widzowi historię tworzącą "Ultima Thule" - tłumaczył reżyser. Chciałbym przy tworzeniu kolejnych filmów mieć zawsze blisko serca "Jowitę" czy "Do widzenia, do jutra" Janusza Morgensterna. To filmy, w których jeden kadr opowiada więcej niż tysiąc słów i reprezentuje to, co według mnie w kinie najważniejsze, czyli emocje oraz relacje między ludźmi - podkreślał.

Nagroda im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa" to przyznawane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich wyróżnienie za najbardziej obiecujący debiut dla reżysera, którego twórczość "posiada wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość". Kapitule nagrody przewodniczy wdowa po Morgensternie - Krystyna Cierniak-Morgenstern.