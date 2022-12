Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk powiedział, że po eksplozji w swoim gabinecie nie zamierza składać wniosku o dymisję, choć zawsze podporządkuje się decyzjom premiera i szefa MSWIA. Jednocześnie podziękował ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu za wsparcie.

Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk / Wojtek Jargiło / PAP

W moim gabinecie doszło do zdarzenia, które należy dokładnie wyjaśnić, gdyż eksplodował prezent, który otrzymałem podczas spotkania z szefami jednej z najważniejszych służb odpowiedzialnych za wewnętrzne bezpieczeństwo Ukrainy - powiedział na antenie TVP Info gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Opowiedział ze szczegółami o tym, jak spotkał się z komendantem głównym Narodowej Policji Ukrainy Ihorem Kłymenko i szefami Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Sierghiejem Krukiem i gen. Dmytro Bondarem.



Na pierwszym spotkaniu otrzymałem tubę po granatniku, która - jak mi powiedziano - jest tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik, z którego nawet puszczano muzykę - tłumaczył szef KGP.



Dlatego granatnik, który eksplodował, gen. Szymczyk prawdopodobnie otrzymał od szefów Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Podkreślił, że również zapewniano go, iż jest to element zużytej broni.



Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk szczegółowo zrelacjonował wydarzenia czwartkowego poranka. Podkreślając, że on tubę granatnika, która znajdowała się na zapleczu jego gabinetu, tylko podniósł, nie może więc być mowy o wystrzale, a jedynie o eksplozji.

Gen. Szymczyk o swojej dymisji

Odniósł się do spekulacji na temat swojego odwołania, mówiąc, że w tej sprawie to on ma status osoby poszkodowanej i nie zamierza składać dymisji. Choć, oczywiście, podporządkuje się decyzjom premiera i szefa MSWiA w tej kwestii.



Komendant dodał, że zdaje sobie sprawę ze strat, do jakich doszło, także tych wizerunkowych, ale jak powiedział "lepsze memy niż nekrologi".

Komendanta czeka długie leczenie

Komendant Szymczyk, który w telewizyjnym studiu pojawił się z opatrunkiem na uchu, przyznał, że jego narząd słuchu poważnie ucierpiał i czeka go długie leczenie. Mimo to, chce nadal pełnić służbę.



Jak ustalił PAP u źródeł w kierownictwie MSWiA, podawana przez niektóre media "informacja w sprawie poszukiwania nowego następcy gen. insp. Jarosława Szymczyka jest nieprawdziwa".

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo

W czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś poinformował o wszczęciu śledztwa w sprawie zdarzenia mającego miejsce w budynku Komendy Głównej Policji. Dodał, że postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowaniu gwałtownego wyzwolenia energii, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.



Prokurator poinformował, że bezpośrednio po zdarzeniu prokuratorzy wykonali czynności procesowe. Status pokrzywdzonych mają aktualnie trzy osoby, w tym Komendant Główny Policji - mówił. Jednocześnie dodał, że z uwagi na specyfikę, miejsce oraz charakter zdarzenia nie jest możliwym na obecnym etapie udzielenie informacji o poczynionych ustaleniach.

Czy to był samozapłon?

Eksperci ds. wojskowości twierdzą, że taki granatnik nie mógł wystrzelić sam - chyba, że był uszkodzony i w czasie przestawiania doszło do wybuchu. Ale możliwa jest też wersja, że komendant główny policji mógł nacisnąć jakiś element tuby po granatniku, którego dokładnie nie sprawdzono.

Teraz Wydział Kontroli sprawdza wszystkie okoliczności. Biegli ustalają, jak to możliwe, że w prezencie był materiał wybuchowy i jak mogło dojść do eksplozji.

Zniszczenia na trzech kondygnacjach budynku

Zniszczenia po wybuchu są na trzech kondygnacjach budynku - od parteru do drugiego piętra. Głównie chodzi o wyrwy w podłodze pomieszczenia socjalnego gen. Szymczyka, a także w podłodze na poziomie pierwszego piętra. Mają okrągły kształt. Wielkość mniej więcej obiadowego talerza - donosi dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Przez dziurę z gabinetu komendanta widać pomieszczenie ochrony budynku na parterze.

Pomieszczenia Komendy Głównej Policji uszkodzone w eksplozji, do której doszło w gabinecie szefa policji, zostały już przywrócone do użytkowania.