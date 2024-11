Fundacja Mam Marzenie, która od lat pomaga spełniać wyjątkowe marzenia dzieci zmagających się z poważnymi chorobami zagrażającymi życiu, poszukuje wolontariuszy. W środę 27 listopada fundacja zaprasza na spotkanie otwarte w Warszawie.

/ Materiały prasowe

Fundacja podkreśla, że wierzy, iż spełnianie marzeń ma wielką moc - daje dzieciom siłę, radość i nadzieję. "Jako wolontariusz zdobędziesz cenne doświadczenie, poznasz inspirujących ludzi i przekonasz się, jak wiele dobrego możesz zrobić, będąc częścią naszej fundacji" - zauważa fundacja.

"Jednym z najpiękniejszych aspektów naszej działalności jest możliwość spełniania niezwykłych, często zaskakujących marzeń dzieci" - przekonuje fundacja.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i wsparciu darczyńców Fundacja Mam Marzenie może organizować magiczne chwile, takie jak dzień pełen wrażeń dla dziewczynki, która marzyła o zostaniu księżniczką, z pełnym strojem i królewskim balem. Spełniła też marzenie nastolatki, która chciała zagrać w reklamie - dając jej możliwość poczuć się jak prawdziwa gwiazda.

Niezapomniane wspomnienia to również marzenia o dalekich podróżach, jak w przypadku dziecka, które pragnęło popływać z delfinami, przeżywając wyjątkową, podwodną przygodę.

"Uśmiech i radość dzieci to dla nas największa nagroda i motywacja do dalszego działania. Nabór nowych wolontariuszy rusza właśnie teraz! To wyjątkowa okazja, by zrobić coś dobrego i sprawić, by na twarzach dzieci pojawił się uśmiech" - zachęca Fundacja Mam Marzenie.

Spotkanie otwarte odbędzie się w środę 27 listopada o godz. 18:30 w Hotelu Ibis, al. Solidarności 165 w Warszawie.