Wielkimi krokami zbliża się koniec festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon, ale mamy dla Was przygotowane jeszcze wiele serialowych emocji! Wśród nich są pokazy, panele, spotkania z twórcami, a co najważniejsze - gala zamknięcia, na której poznamy Najlepszy Polski Serial Roku 2024.

Tomasz Włosok / BNP Paribas Warsaw SerialCon / Materiały prasowe

To już ostatnia szansa na wzięcie udziału w panelach - odbierzcie bezpłatne wejściówki w kasach Kinoteki:

RETRO: Powtórka z rozrywki. Goście: Magdalena Stępień (moderatorka), Łukasz Muszyński, Marta Dziok Kaczyńska, Bartosz Filip Malinowski, Barbara Żelazko, Katarzyna Czajka Kominiarczuk - godz. 11:00 | Kinoteka (sala nr3);

RETRO: Sztuka odzieży. Goście: Magdalena Stępień (moderatorka), Marta Dziok Kaczyńska, Ewa Grzelakowska Kostoglu, Klaudia Koniecko - godz. 13:00 | Kinoteka (sala nr 3);

POZA SCHEMATEM: Więcej seksu? NOT. Goście Jacek Cygan (moderator), Marlena Jaszczak, Adrianna Przetacka, Marta Łachacz - godz. 15:00 | Kinoteka (sala nr 3);

POLONICA: O adaptacjach z adaptowanymi. Goście: Natalia Ryba (moderatorka), Jakub Ćwiek, Wojciech Chmielarz - godz. 17:00 | Kinoteka (sala nr 3)

A żeby podkręcić emocje przygotowaliśmy dla Was debatę i spotkanie z twórcami - Fenomen The Office. Goście Michał Oleszczyk (moderator), Charles Harrison, Łukasz Sychowicz, Dorota Kośmicka, Małgorzata Seck - godz. 12:00 | Kinoteka (sala nr 1).

W ramach ostatniego Stars on Stage by BNP Paribas Marcin Radomski (KinoRozmowa) porozmawia z Rafałem Maćkowiakiem. Dołączcie do nich w Sali Starzyńskiego, w Pałacu Kultury i Nauki.

Najlepszy Polski Serial Roku 2024

A już wieczorem poznamy Najlepszy Polski Serial Roku 2024, a także nagrody w następujących kategoriach: Najlepsza rola męska, Najlepsza rola żeńska, Najlepsza reżyseria, Najlepsze zdjęcia, Najlepsza reżyseria obsady, Najlepszy scenariusz, BNP Paribas Tomorrow’s Icon oraz Nagroda Publiczności.

