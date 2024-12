Na czwarty dnia festiwalu BNP Warsaw SerialCon organizatorzy przygotowali kolejne niespodzianki i nowości. W warszawskiej Kinotece będzie można zobaczyć pokazy specjalne "Lady Love" od MAX i spotkać się z twórcami. RMF FM jest patronem medialnym wydarzenia.

Mateusz Damięcki / BNP Warsaw SerialCon / Materiały prasowe

Organizatorzy BNP Warsaw SerialCon zapraszają na kolejne pokazy konkursowe. Już dzisiaj na wielkim ekranie zostaną pokazane:

"Odwilż (sezon 2, odc. 1, 2)", reż. Xawery Żuławski- Krucjata (MAX) - 11:30 | Kinoteka (sala nr 8);

"Krucjata 2: Znak bliźniąt" (odc. 1, 9), reż. Łukasz Ostalski (TVP) - 12:30 | Kinoteka (sala nr 6);

"Warszawianka (odc. 1, 2)", reż. Jacek Borcuch (SkyShowtime) - 13:00 | Kinoteka (sala nr 5);

"Szadź" (sezon 4, odc. 1, 2), reż. Anna Kazejak (MAX) - 14:00 | Kinoteka (sala nr 8);

"Infamia" (odc. 5, 6), reż. Anna Maliszewska, Kuba Czekaj (NETFLIX) - 15:00 | Kinoteka (sala nr 5);

"Gra z cieniem" (odc. 2, 5), reż. Kinga Dębska (TVP) - 15:00 | Kinoteka (sala nr 6);

"Prosta sprawa" (odc. 1, 5), reż. Cyprian T. Olencki (CANAL +) - 17:15 | Kinoteka (sala nr 5);

"Absolutni debiutanci" (odc. 1, 2), reż. Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha (NETFLIX) - 17:45 | Kinoteka (sala nr 6);

"The Office PL" (sezon 3, odc. 10, 11), reż. Maciej Bochniak (CANAL +) - 20:00 | Kinoteka (sala nr 5);

"1670" (odc. 3, 7), reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela (NETFLIX) - 20:15 | Kinoteka (sala nr 6).

Panele dyskusyjne

Organizatorzy przygotowali także na dzisiaj panele dyskusyjne:

Polonica: Efekty specjalne

Goście: Mateusz Tokarz (Platige Image), Bartosz Kanadys (DI Factory), Wanda Kędzierzawska, Marcin Kędzierzawski

Moderator: Marcin Radomski (KinoRozmowa) - 11:00 | Kinoteka (sala nr 3)

Multiwersum: Toksyczny fandom

Goście: Katarzyna Czajka Kominiarczuk (Zwierz Popkulturalny), Bartosz Czartoryski (Filmweb), Jakub Ćwiek, Oskar Rogowski (Napisy końcowe), Radosław Czyż (Wyborcza);

Moderator: Magdalena Stępień - 13:00 | Kinoteka (sala nr 3).

Warszawskie noce: Młoda komedia, jestem memem

Goście: Michał Balicki, Kornelia Strzelecka, Jakub Rużyłło;

Moderator: Jacek Cygan - 15:00 | Kinoteka (sala nr 3).

Multiwersum: serial jest grą

Goście: Marek Czerniak (Indie Games Polska), Tomek Suwalski (Platige Image), Bartłomiej Kik (Platige Image), Joanna Kucharska

Moderator: Magdalena Stępień - 17:00 | Kinoteka (sala nr 3)

A w ramach Stars on Stage by BNP Paribas w Kinotece (Sala Starzyńskiego) Marcin Radomski (KinoRozmowa) porozmawia dzisiaj z Tomaszem Włosokiem i Kornelią Strzelecką. Partnerem cyklu wywiadów z gwiazdami Stars on Stage by BNP Paribas jest Bank BNP Paribas. Wstęp wolny!

Tomasz Włosok | 07.12.2024, godzina 12:00

Kornelia Strzelecka | 07.12.2024, godzina 16:00

Maratony filmowe

A jeżeli chcecie się zaszyć w kinowej sali na trochę dłużej, koniecznie wybierzcie się na jeden z maratonów serialowych. Już dzisiaj możecie zobaczyć:

"Prosta sprawa" (odc. 1-6), reż. Cyprian T. Olencki (CANAL +) - 18:00 | Kinoteka (sala nr 2)

"The Office PL" (sezon 3, odc. 1-12), reż. Maciej Bochniak (CANAL+) - 18:45 | Kinoteka (sala nr 4)

"Barbara i Jan" (odc. 1-7), reż. Jerzy Ziarnik (TVP) - 19:45 | Kinoteka (sala nr 1)