Był to lot charterowy, miał lecieć z pasażerami do Wenezueli. Na miejsce zadysponowano służby lotniskowe — straż pożarną, medyków, zostało też wysłane wsparcie miejskie, w razie jakby miało się to przerodzić w coś większego — wyjaśniał Piotr Rudzki biura prasowego Lotniska Chopina w rozmowie z "Faktem".

Na miejscu pracują strażacy.

Utrudnienia na lotnisku mogą potrwać do południa.