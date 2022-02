Jak informuje reporter RMF MAXXX Przemek Mzyk, dzisiaj rusza regularna linia lotnicza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, które będą kursować między mazowieckimi szpitalami. Głównym celem projektu jest skrócenie czasu dostawy próbek medycznych ze szpitala do laboratoriów.

Fot. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej / RMF MAXXX

Regularne loty transportowe startują 17 lutego na trasach pomiędzy Warszawą a Sochaczewem oraz Warszawą a Pułtuskiem. Jak podaje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, kursy odbywać się będą przy wykorzystaniu statku powietrznego startu pionowego na wysokości 100 metrów. Drony będą się poruszać z prędkością 72 km/h. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo misji oraz za ustąpienie pierwszeństwa innym użytkownikom przestrzeni ponosi operator systemu.





fot. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej /

Dron kursujący między szpitalami wyposażony jest w system kamer umożliwiający obserwację trasy przelotu. Planowana liczba kursów to 6-7 lotów w tę i z powrotem, w ciągu dnia. Dystans, jaki maszyna może pokonać w ciągu 45 minut, to 70 kilometrów. Głównym celem projektu jest skrócenie czasu dostawy próbek medycznych ze szpitala do laboratoriów. Drony posiadają specjalny zasobnik, w którym pracownik szpitala umieszcza próbki medyczne.