Dostaliśmy dzisiaj pozytywną opinię od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Teraz skupiamy się na przygotowaniach do meczu Polska-Albania - mówi rzeczniczka operatora PGE Narodowego Małgorzata Bajer. W listopadzie ub. roku stadion został wyłączony z użytkowania. Powodem była wadliwa konstrukcja dachu.

Stadion PGE Narodowy / Shutterstock

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do operatora Stadionu Narodowego o dostarczenia odpowiednich ekspertyz, które potwierdzają, że stadion może być użytkowany bezpiecznie i wszystkie nieprawidłowości w konstrukcji dachu zostały usunięte. PINB uznał opinie z tych ekspertyz.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, opinia PINB jest pozytywna. Bardzo się z tego cieszymy i skupiamy się na przygotowaniach do meczu Polska-Albania - zaznaczyła rzeczniczka operatora PGE Narodowego Małgorzata Bajer. Dodała, że teraz zgodę na imprezę masową musi wydać miasto.

Miasto na wydanie decyzji ws. meczu ma czas do 20 marca. Jeśli opinia PINB jest pozytywna, to my oczywiście też wydajemy decyzję pozytywną. Operator wszystkie inne decyzje ma pozytywne - stwierdziła rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

Mecz pomiędzy Polską a Albanią został zaplanowany na 27 marca w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy.

O wyłączeniu Stadionu Narodowego z użytkowania poinformowano 11 listopada ubiegłego roku. Podano, że uszkodzeniu uległ jeden ze stalowych łączników lin podtrzymujących iglicę.

Wadliwy element został zabezpieczony specjalnym bypassem. W połowie grudnia bramy areny otwarto dla zwiedzających.

Do obiektu mogli wrócić najemcy biur oraz lóż.