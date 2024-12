Ponad 40 proc. powierzchni terenu, na którym wybudowany ma być Centralny Port Komunikacyjny, kupiła do tej pory spółka CPK - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o największe lotnisko w Polsce, które ma powstać między Warszawą a Łodzią, na terenie trzech mazowieckich gmin: Teresin, Wiskitki i Baranów. Wraz z końcem listopada zakończyły się negocjacje z mieszkańcami dotyczące cen tych gruntów w Programie Dobrowolnych Nabyć.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Spółka CPK kupiła do tej pory 1030 hektarów. Na razie są tam przede wszystkim pola rolnicze. Na ulicy można zobaczyć traktory. Na miejscu, w mazowieckim Baranowie, reporter RMF FM Michał Dobrołowicz spotkał osoby, które wciąż liczą, że lotnisko jednak nie powstanie.

Zostawiłam i włożyłam tu tyle serca w to miejsce, gdzie mieszkam, że mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jest tu pusto, w porównaniu do tego, co było kilka lat temu. Jakby pan przyjechał przez miejscowości w okolicy, jest to przygnębiający widok, są wyburzone domy - powiedziała jedna z mieszkanek okolicy.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Lotnisko na pewno się przyda, ale nie kosztem tylu ludzi. Tu jest spokojnie, ja tu przyjeżdżam odpocząć. Nie zamierzam na razie sprzedawać działki, czekam, co się wydarzy, czy mnie wywłaszczą, czy nie - dodał inny z mieszkańców w rozmowie z naszym reporterem.

Z odpowiedzi, jaką nasz dziennikarz otrzymał ze spółki CPK wynika, że nabyła ona dotychczas ponad 1500 ha, z których ok. 1030 ha znajduje się na obszarze objętym wnioskiem do wojewody mazowieckiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla lotniska CPK.

"Stanowi to 40 proc. tego obszaru. Pula nieruchomości w zasobie CPK będzie się dalej powiększać. Podpisane protokoły uzgodnień, które poprzedzają zawarcie aktów notarialnych, dotyczą kolejnych ok. 350 ha" - czytamy w odpowiedzi.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Z informacji naszego dziennikarza wynika, że do Programu Dobrowolnych Nabyć zgłoszono około 90. proc. zabudowanych gruntów, czyli przede wszystkim działek, na których stoją domy.

Kiedy decyzja lokalizacyjna dla lotniska?

Zakończenie negocjacji dotyczących cen w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć wraz z końcem listopada wynikało ze spodziewanego wydania przez wojewodę mazowieckiego decyzji lokalizacyjnej.

"Spółka zamyka PDN na terenie lotniska (poza nim program dalej się będzie toczył), żeby zdążyć przeprocesować wnioski i podpisać akty notarialne do czasu wydania decyzji lokalizacyjnej" - czytamy w odpowiedzi, jaką otrzymał Michał Dobrołowicz.

Jak ustalił reporter RMF FM, na przełomie grudnia i stycznia wojewoda mazowiecki może wydać decyzję lokalizacyjną dla lotniska w Baranowie. A to może otworzyć drogę, by w przyszłym roku rozpoczęły się tu wywłaszczenia.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Możliwy termin startu wywłaszczeń to druga połowa 2025 roku, po uwzględnieniu ewentualnych odwołań od decyzji lokalizacyjnej. Pozytywną decyzję środowiskową dla Centralnego Portu Komunikacyjnego wydano w lipcu 2023 roku.