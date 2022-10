"Akademia Sąsiedzka to kurs dla osób, które planują organizację działań sąsiedzkich w swojej okolicy, chcą aktywnie rozwijać swoją najbliższą okolicę" - tymi słowami warszawski ratusz zachęca do udziału w bezpłatnym kursie. Do Akademii Sąsiedzkiej zgłaszać się mogą mieszkanki i mieszkańcy wszystkich dzielnic Warszawy.

Akademia Sąsiedzka to kurs dla osób, które planują organizację działań sąsiedzkich w swojej okolicy, chcą aktywnie rozwijać swoją najbliższą okolicę, ale potrzebują poszerzyć swoje kompetencje społeczne oraz wiedzę w zakresie technik animacji społeczności lokalnych - informuje stołeczny ratusz. Czego można się nauczyć na kursie? Jak zapowiada warszawski urząd miasta, "podczas sześciu kilkugodzinnych spotkań uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się m.in. jak diagnozować lokalne potrzeby oraz zasoby, jakie są źródła finansowania działań lokalnych oraz jak prowadzić komunikację i promocję działań w lokalnej społeczności". Będą potrafili zorganizować np. sąsiedzkie pikniki, ogródki społecznościowe czy spotkania tematyczne prowadzone przez sąsiadów-pasjonatów - informuje magistrat. Do Akademii Sąsiedzkiej zgłaszać się mogą mieszkańcy wszystkich dzielnic Warszawy. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizatorem kursu jest Fundacja Idylla przy współfinansowaniu m.st. Warszawy. Terminy zajęć Zajęcia w ramach jesiennej edycji Akademii Sąsiedzkiej odbywać będą się w dniach 19, 20, 26 października, 9 i 24 listopada, oraz 7 grudnia w godzinach: 9-16 w MAL-u Grójecka 109 (Ośrodek Kultury Ochoty). Spotkania, podobnie jak w edycji wiosennej, poprowadzi prof. dr hab. Magdalena Szafranek. Rejestracja przez formularz zgłoszeniowy(otwiera się w nowej karcie). Można się zapisywać najpóźniej do 11 października lub do wyczerpania miejsc.

