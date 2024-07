Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zostanie zamknięte na dwa miesiące. Dziennikarz RMF MAXX Przemysław Mzyk informuje, że placówka na Powiślu będzie niedostępna dla zwiedzających najprawdopodobniej we wrześniu i w październiku z powodu m.in. wymiany klimatyzacji w budynku.

Centrum Nauki Kopernik / Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Centrum Nauki Kopernik, jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych znajdująca się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którą odwiedza rocznie ponad milion zwiedzających, będzie zamknięte przez dwa miesiące z powodu prac technicznych, głównie wymiany wentylacji i klimatyzacji.

W sierpniu rozpoczną się prace, a kulminacja będzie we wrześniu i w październiku - powiedział reporterowi RMF MAXX Przemkowi Mzykowi dyrektor naczelny Kopernika Robert Firmhofer.

Eksponaty w tym czasie zostaną zwiezione w całości z przestrzeni wystawienniczej, aby umożliwić przeprowadzenie prac. Istotną pracą jest funkcjonalność szatni, która zawsze była trochę za mała. Chcemy dokonać przebudowy, która zwiększy jej funkcjonalność i sprawi, że nie będzie kolejek. Dokonamy także szeregu innych udogodnień - dodał dyrektor.

Robert Firmhofer w rozmowie z dziennikarzem RMF MAXX zauważa, że istotny wpływ na konieczność przeprowadzenia prac mają zmiany klimatyczne.

Liczba dni, w których system może poradzić sobie z temperaturą przekraczającą tę graniczną wartość 26 stopni to dwa, trzy. Jeśli to trwa dłużej, to po prostu system nie daje rady - mówi dyrektor naczelny Kopernika.

Centrum Nauki Kopernik to miejsce, w którym zwiedzający mogą poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach lub uczestnicząc w warsztatach i pokazach naukowych.