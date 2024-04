​Dorian S., podejrzany o brutalny gwałt i usiłowanie zabójstwa młodej Białorusinki w centrum Warszawy, będzie miał zmienione zarzuty. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura przedstawi mu dziś zarzut zabójstwa. Chodzi o zdarzenie z końca lutego z ul. Żurawiej.

/ RMF FM

Na zmianę decyzji śledczych - jak dowiedział się reporter RMF FM - zaważyły wyniki sekcji zwłok 25-letniej Białorusinki.

Po gwałcie i pobiciu kobieta trafiła do szpitala i przebywała na oddziale intensywnej terapii.

Tam lekarze walczyli o jej życie przez kilka dni. Ofiara gwałtu ostatecznie zmarła, a przyczyną zgonu była śmierć mózgowa.

Początkowo prokuratura nie miała dowodów na to, że napaść byłą bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety. Teraz zebrane dowody pozwalają na postawienie 23-latkowi zarzutu zabójstwa.

Dorian S. - jak twierdzą śledczy - pod koniec lutego zaatakował kobietę nad ranem na ul. Żurawiej w centrum Warszawy. Sterroryzował ją nożem, zaciągnął w bramę kamienicy, tam zgwałcił, dusił i brutalnie pobił.

Następnie zostawił nieprzytomną 25-latkę, poszedł do sklepu i tramwajem wrócił do domu na Mokotowie, w którym mieszkał ze swoją partnerką. Zatrzymano go jeszcze tego samego dnia.