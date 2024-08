Woda w mazowieckiej gminie Leoncin nie jest zdatna do spożycia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w związku z tym alert dla mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Wydano alert ostrzegający przed wodą niezdatną do picia dla mieszkańców gminy Leoncin (pow. nowodworski, woj. mazowieckie). Woda może być używana wyłącznie do celów gospodarczych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców gminy Leoncin wiadomość SMS o treści: "Uwaga! Woda w wodociągu w gminie Leoncin nie nadaje się do spożycia. Może być używana do celów gospodarczych. Więcej na stronie internetowej gminy Leoncin".



Gmina Leoncin informuje, że podjęta została decyzja o dezynfekcji wody, ze względu na brak przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego.