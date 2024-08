Jaka będzie pogoda w niedzielę?

W niedzielę w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C. nad samym morzem, około 25 st. C. w centrum, a najcieplej na krańcach południowych do 28 st. C. Porywy wiatru do 55 km/h na północy, do 65 km/h w górach, a nad samym morzem do 70 km/h.



W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura minimalna od 10 do 13 st. C., w rejonach podgórskich od 9 do 11 st. C., a nad samym morzem około 14-16 st. C. Wiatr słaby na południu i zachodzie zmienny na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich, silny na północy.



Wysoka fala na Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również o spodziewanym sztormie na Bałtyku. Prędkość silnego wiatru z zachodu może osiągnąć nawet 9 stopni w skali Beauforta.



"Dziś i jutro na Bałtyku sztorm. Będzie wiał zachodni wiatr o sile 6 do 7 w skali B, w porywach 8 do 9 w skali B" - poinformował IMGW.



IMGW przekazał też, że wysokość fali to ok. 2 m na zachodzie do około 3 m na Bałtyku Południowo-Wschodnim.



"Warunki do żeglowania bardzo trudne. Lepiej przeczekać te 2 dni w porcie. W strefie brzegowej zachodni, sztormowy wiatr również wygeneruje wysoką falę: na plażach nad otwartym morzem oraz na Mierzei Wiślanej może to być ok. 1,5 do 2 m. Kąpiel w takich warunkach stanowi śmiertelne zagrożenie" - podkreślono.



Jak dodano, w zachodniej części Zatoki Pomorskiej oraz nad Zatoką Gdańską w rejonie Trójmiasta fale mają być zdecydowanie niższe i mają osiągać poniżej 1 m.