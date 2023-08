Tegoroczny AIR SHOW Radom 2023 pod hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach” odbędzie się w weekend 26 i 27 sierpnia. Na radomskim niebie znów będzie można podziwiać samoloty z 13 krajów, w tym po raz pierwszy FA-50 z biało-czerwoną szachownicą.

Włoski zespół samolotów Aermacchi MB-339 Frecce Tricolori podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu w 2018 roku / Leszek Szymański / PAP

Podczas sierpniowych pokazów zaprezentują się ekipy m.in. ze Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Danii, Grecji i Czech. Będzie można podziwiać zespoły akrobacyjne w powietrzu, a na ziemi wystawę sprzętu i wyposażenia Wojska Polskiego.

Na radomskim niebie i płycie lotniska zaprezentują się samoloty m.in. MIG-29 zwany potocznie "smoker", polskie śmigłowce wojskowe, M-346 Bielik, F-16 Tiger Demo Team Poland, Belgian Air Force F-16 Solo, polski FA-50, Royal Danish Air Force RDAF, Zespół pokazowy Typhoon Display Team - jeden z najbardziej znanych i cenionych zespołów lotniczych na świecie, a także wiele innych.

Parkingi i komunikacja

Na terenie miasta mają zostać przygotowane specjalne parkingi, z których publiczność pozostawiająca tam auta będzie dowożona autobusami na teren pokazów. Każdy posiadacz biletu parkingowego z parkingu organizowanego przez Gminę Radom, wraz z pasażerami auta, będzie uprawniony do darmowego przejazdu na pokazy.

W tym celu zostaną także uruchomione linie specjalne (parkingowe) o numerach P2, P3, P4 i P5 zapewniające dowóz z parkingów oraz linia P1, która dowiezie podróżnych z dworca PKP pod dwa główne wejścia na lotnisko, czyli od ul. Lubelskiej i od ul. Lotniczej.

Strefy parkingowe / UM RADOM / Materiały prasowe

Z dworca na lotnisko będzie można dojechać również liniami nr 5, 11 i 14. Autobusy P1 będą odjeżdżać z przystanku przy poczcie obok dworca PKP, a 5, 11 i 14 z placu dworcowego (przed budynkiem dworca). Do lotniska oprócz linii specjalnych będą również dojeżdżać autobusy linii nr 1, 5, 11, 14, 17 i 21, których trasy przebiegają na stałe lub będą w tych dniach zmienione i skierowane na lotnisko, aby ułatwić dotarcie na pokazy.

Bilety parkingowe z parkingów organizowanych przez miasto będą upoważniać również do bezpłatnego przejazdu liniami cyfrowymi. Pozostali widzowie są zobowiązani do kupna biletów (3,60 zł jednorazowy, 5 zł jednogodzinny, 14 zł dobowy). Osoby uprawnione do ulg zapłacą 50% ceny biletu normalnego, a te z prawem do bezpłatnych przejazdów - podróżują za darmo.

Komunikacja miejska / UM RADOM / Materiały prasowe

Dedykowana komunikacja miejska na MPL AS 2023 kursować będzie do ok. 22.30 w sobotę oraz do ok. 20.00 w niedzielę.

Na teren pokazów nie można wjechać rowerem ani hulajnogą, ani wnieść kasków. Wyjątek stanowią pojazdy służące do przewozu osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia drogowe

Dla ruchu kołowego (z określonymi wyjątkami) będą w tych dniach zamknięte poniższe odcinki ulic:

aleja Wojska Polskiego (na całej długości - od placu Matki Bożej Fatimskiej do ronda Popiełuszki),

Lotnicza (od ulicy Lubelskiej do ulicy Odrodzenia),

Lubelska (od ulicy Białostockiej do ulicy Porannej),

Odrodzenia (od alei Wojska Polskiego do ulicy Lotniczej),

Ogrodnicza (od alei Wojska Polskiego do ulicy Reymonta),

Poranna (od ulicy Lubelskiej do miejscowości Sadków-Górki i łącznik do alei Wojska Polskiego obok potoku),

Reymonta (od ulicy Ogrodniczej do ulicy Skaryszewskiej),

Sadków (od ulicy Porannej do bramy jednostki wojskowej),

Skaryszewska (od ulicy Słowackiego do granicy miasta).

Na Air Show koleją

Uczestnicy tegorocznego AIR SHOW mogą skorzystać m.in. z oferty PKP Intercity. Z Warszawy dojechać można m.in. pociągiem IC Orłowicz, IC Kinga, IC Kolberg czy IC Sienkiewicz. Podróżni z Krakowa dojadą do Radomia np. pociągiem IC Jagiełło czy IC Żeromski, a np. z Lublina m.in. IC Sztygar czy IC Bolko.

Swoją ofertę przygotowało również Polregio. Dodatkowe pary pociągów z Kielc i Lublina mają kursować na trasach:

Kielce - Kielce Piaski - Tumlin - Zagnańsk - Łączna - Berezów - Suchedniów - Suchedniów Północny - Skarżysko Zachodnie - Skarżysko Kamienna - Radom Główny,

Lublin Główny - Lublin Zachodni - Stasin Polny - Motycz - Motycz Leśny - Miłocin Lubelski -Sadurki - Czesławice - Nałęczów - Łopatki - Klementowice - Końskowola - Puławy - Puławy Miasto - Puławy Chemia - Puławy Azoty - Gołąb - Skoki-Borowa - Dęblin - Garbatka-Letnisko -Pionki Zachodnie - Jedlnia-Letnisko - Radom Główny.

Przedsprzedaż biletów według specjalnej oferty rozpocznie się 23 sierpnia.

Na pokazy nie możemy zabrać wszystkiego

Na teren pokazów można wnosić napoje jedynie w pojemnikach nie większych niż 0,5 litra na osobę. Butelka nie może być szklana ani wykonana z twardego materiału np. z twardego plastiku czy metalu.

Organizatorzy przypominają także, że nie wolno używać ani wnosić dronów. Urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, np. aparat fotograficzny i kamerę można wnieść pod warunkiem, że zapisy z urządzeń będą służyć wyłącznie celom prywatnym.

Na teren pokazów nie ma możliwości wejścia ze zwierzętami. Wyjątkiem jest możliwość wstępu psów asystujących osom niepełnosprawnym.