Flap, Bel i Miś - to trzy niezwykłe psiaki, które w weekend będzie można zobaczyć w warszawskim schronisku. Na Plaży Romantycznej w stołecznym Wawrze odbędzie się kolejna edycja akcji "Adoptuj Warszawiaka".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Schronisko dla zwierząt Na Paluchu w Warszawie Anna Zakrzewska / RMF FM

Jak powiedziała reporterce RMF FM Annie Zakrzewskiej Patrycja Jarosz ze schroniska na Paluchu, "każda osoba, która przyjdzie, zrobi zdjęcie naszemu psu i wrzuci je na swoje social media, także bardzo, bardzo nam pomoże, bo to, czego nam potrzeba, to dobre domy".

Chcielibyśmy docierać do kolejnych osób, nie tylko do tych, którzy nas znają, ale też do tych, którzy być może nigdy nie pomyśleli, że można wziąć psa ze schroniska, a te psy są świetne, piękne, bardzo różne - powiedziała Patrycja Jarosz.

Schronisko "Na Paluchu" zaprasza również do tzw. kociej strefy. "Weź udział w warsztatach robienia kocich zabawek (zrobioną przez siebie zabawkę możesz zabrać do domu:)" - czytamy na Facebooku schroniska.

Placówka przypomina, że podczas wydarzenia będzie można także otrzymać schroniskowy kubek lub torbę w podziękowaniu za darowiznę.