Nowe pojemniki na elektrośmieci pojawiły się w Łodzi. Wyrzucisz do nich stare komórki, myszki komputerowe czy klawiaturę.

Do takich pojemników można wrzucać nieduże urządzenia elektryczne / lodz.pl / Materiały prasowe

Przy łódzkich szkołach stanęło 11 charakterystycznych czerwonych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Łodzianie mogą wrzucać do nich niedziałające urządzenia, które do tej pory zagracały piwnice i pawlacze. Wszystkie odpady trafią później do recyklingu.

Statystyczny Polak rocznie produkuje ok. 7 kg elektrośmieci. Takich odpadów nie wolno wyrzucać do tradycyjnych koszy.

W zużytym sprzęcie znajdują się niebezpieczne substancje chemiczne, m.in.: freon, kadm, brom, ołów czy rtęć, które nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale mogą też stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Właśnie dlatego niepotrzebne lub popsute urządzenia powinny trafiać tylko do odpowiednich punktów lub specjalnych, czerwonych pojemników.

Już teraz w Łodzi jest ponad 100 takich koszy, a 11 dodatkowych stanęło przy łódzkich szkołach. Można do nich wrzucać mniejsze odpady, na przykład tostery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy, ciśnieniomierze, zabawki elektroniczne, czyli wszystko to, co działało na prąd lub baterie i zmieści się do otworu pojemnika.

Z tej opcji bezpłatnie może skorzystać każdy łodzianin, który chce pozbyć się niepotrzebnego sprzętu w bezpieczny i ekologiczny sposób. Szacuje się, że w polskich domach może być aż 20 mln sztuk niepotrzebnych lub zepsutych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają utylizacji.

Przede wszystkim jest to akcja edukacyjna, akcja ekologiczna - mówi wiceprezydent Łodzi - Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Zachęcamy uczniów i ich rodziców oraz łodzian, którzy mieszkają w okolicy, do tego, żeby wrzucać ten niepotrzebny sprzęt do pojemników.

Firma, z którą współpracuje miasto, przetworzy te odpady, da im nowe życie. Mieszkańcy, natomiast, pozbędą się starych urządzeń, które zajmują miejsce.

W Łodzi jest 117 czerwonych pojemników na elektrośmieci. Odpady odbieramy też z domów - mowa tu szczególnie o tych większych urządzeniach jak stare pralki czy lodówki - zauważa Robert Magolon z firmy BM Recykling. Przez ostatnie dwa lata w Łodzi zebraliśmy ponad 400 ton elektrośmieci.

Elektroodpady zebrane w pojemnikach trafią do profesjonalnych zakładów, gdzie zostaną poddane recyklingowi. Odzyskane w ten sposób cenne surowce posłużą w przyszłości do produkcji nowego sprzętu.

Zbieramy sprzęt i przetwarzamy go w naszych nowoczesnych instalacjach. Ale to jest przede wszystkim projekt edukacyjny - pokazujemy, że warto zbierać odpady, bo z nich może powstać coś zupełnie nowego - mówi Malwina Szwarc z Fundacji Odzyskaj Środowisko. Produkujemy m.in. szachy z elektrośmieci oraz ule wykonane np. z bębnów od starych pralek.

Kolejne czerwone pojemniki w mieście to kontynuacja projektu Elektryczne Śmieci realizowanego wspólnie przez miasto Łódź, MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz ERP Polska.

Lista szkół, przy których stanęły kosze na elektrośmieci

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno Hotelarskich - 2 pojemniki w obu lokalizacjach placówki (ul. Drewnowska 171 oraz al. 1 Maja 89),

Szkoła Podstawowa nr 205 ul. Dąbrówki 1,

Szkoła Podstawowa nr 137 ul. Olimpijska 9, budynek B,

Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Stefana Pogonowskiego 27/29,

XXVI Liceum Ogólnokształcące ul. Wileńska 22a,

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych ul. Skrzydlata 15,

Zespół Szkół Samochodowych ul. Wojciecha Kilara 3/5,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Milionowa 64.