Co roku, 11 marca, ogrody zoologiczne obchodzą Dzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. To czas, w którym zoo informują o swojej misji, organizują wydarzenia i przeznaczają na to cały tydzień. Do udziału w wydarzeniu zaprasza także Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie, który kończy dzisiaj 96 lat.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Warszawskie zoo otwarto oficjalnie w 1928 roku i od początku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. O tym, jak wyglądały te początki, z okazji 96. urodzin opowiada dyrektor ogrodu, Andrzej Kruszewicz.

Pierwszym dyrektorem zoo był Wenanty Burdziński, który zakładał ogród zoologiczny w Kijowie. Ogród był na bazie bardzo niewielkiej grupy zwierząt. Na początku był wielki entuzjazm w Warszawie do zoo. Oddawali różne zwierzęta, marynarze przywozili te zwierzęta. Stąd mamy takie zdjęcia szympansa ubranego w ludzkie ubrania z fajką w buzi. Dziś nie do wyobrażenia scena, ale takie były początki - mówi dyrektor warszwskiego zoo, Andrzej Kruszewicz.

Pierwsze zwierzęta to były papugi, ale także zwierzęta domowe, czy osiołki. One były nam przekazywane przez prywatne osoby, które miały jakieś małe zwierzyńce. Także na początku nie było tutaj niczego szczególnego i dopiero Jan Żabiński zaczął sprowadzać z niemieckich ogrodów zoologicznych różne gatunki, które miały jakąś wartość edukacyjną - dodaje Kruszewicz. Po pierwszym bombardowaniu Warszawy sam osobiście musiał zastrzelić 36 zwierząt, bo istniało niebezpieczeństwo, że mogą opuścić zoo. Były to niedźwiedzie, tygrysy i lwy. Wiem, że wtedy foka uciekła do Wisły, wtedy jeszcze nie było zapory przy Włocławku, więc bardzo możliwe że dopłynęła nawet do morza - opowiada dyrektor zoo.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Tydzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów

Dzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów to święto zainicjowane w 2018 r. przez warszawskie zoo. W tegorocznych obchodach weźmie udział 15 polskich ogrodów zoologicznych, a przyświecające im w tym roku hasło brzmi "z nauką wśród zwierząt". To właśnie nauka jest jednym z filarów działalności zoo.

Bohaterką plakatu TygoDnia Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów w 2024 r. została ośmiornica. To najlepiej przebadane zwierzę ze wszystkich głowonogów. Ośmiornice potrafią posługiwać się narzędziami, rozwiązują skomplikowane testy i najprawdopodobniej... potrafią myśleć abstrakcyjnie. Naukowcy zbadali, że to zapewne dzięki układowi nerwowemu, który składa się z ok. 500 mln neuronów. Dla porównania - ludzie mają 86 mld neuronów, a psy - ok. 600 mln.

Ambasadorami tegorocznej edycji TygoDnia Misji ZOO jest natomiast 15 zwierzęcych przedstawicieli z polskich ogrodów zoologicznych. Warszawskie zoo będzie reprezentował szympans zwyczajny Frodo. W tym roku zwierzęta wcielą się w pracowników naukowych i odkryją, jak duży jest wkład zwierząt w rozwój nauki.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Bogaty program wydarzeń

Warszawskie zoo przygotowało m.in. tort urodzinowy, zwiedzanie Willi Żabińskich, spotkania naukowe oraz rodzinną grę terenową z nagrodami. Więcej informacji o zaplanowanych atrakcjach można znaleźć na Facebooku. Do udziału w wydarzeniach obowiązują bilety wstępu do zoo zgodnie z obowiązującym cennikiem. Tylko dzisiaj, 11 marca, z okazji 96. urodzin placówki wszyscy odwiedzający mogą wejść do Ogrodu w cenie biletu ulgowego.