46. Maraton Warszawski wystartował. Oprócz maratończyków na trasę wybieli też uczestnicy rywalizacji na dystansie 10 kilometrów. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą uzbroić się w cierpliwość.

Zdjęcie ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

Ruszył 46. Maraton Warszawski. Kierowy i pasażerowie komunikacji miejskiej napotkają utrudnienia w aż siedmiu dzielnicach. W cierpliwość muszą uzbroić się mieszkańcy Śródmieścia, Pragi-Południe, Pragi-Północ, Woli, Bemowa, Bielan i Żoliborza.

Trasa 46. Maratonu Warszawskiego

Zawodnicy biegną trasą: Świętokrzyska, Marszałkowska (jezdnia wsch.), Al. Jerozolimskie (jezdnia płd.), most Poniatowskiego (jezdnia płd.), al. Poniatowskiego (jezdnia płd.), al. Waszyngtona, Modrzewiowa, Grochowska (jezdnia płd.), Zamoyskiego (jezdnia płd.), Targowa (jezdnia zach.), Zamoyskiego, Sokola, Zamoście.

Następnie maratończycy biegną przez Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia wsch.). Następnie ulicami Sokolą, Zamoyskiego, Targową (jezdnia zach.), al. Zieleniecką, al. Poniatowskiego (jezdnia płn.).

Uczestnicy biegną dalej Wybrzeżem Helskim oraz ulicami Zatylną, Jagiellońską (jezdnia zach.), Starzyńskiego (jezdnia płn.), a następnie mostem Gdańskim (jezdnia płn.), Słomińskiego (jezdnia płn.), Pamiętajcie o Ogrodach, Kłopot, Burakowską, Piaskową, Powązkowską, Tatarską, Ostrorogą, Wawrzyszewską, Obozową (jezdnia płn.), Księcia Janusza, Księcia Bolesława, Widawską, Wrocławską, Powstańców Śląskich (jezdnia zach.), Conrada, Wólczyńską, Nocznickiego.

Koniec trasy wyznacząją: al. Wittek (jezdnia wsch.), a dalej ulice Marymoncka, Słowackiego (jezdnia wsch.), pl. Wilsona, ul. Mickiewicza (jezdnia zach.), gen. Andersa, Muranowska (jezdnia płn.), Bonifraterska, pl. Krasińskich, Miodowa, Senatorska, Moliera, pl. Piłsudskiego, Królewska, pl. Małachowskiego, Mazowiecka oraz Świętokrzyska.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w niedzielę pasażerom będą pomagali informatorzy miejscy. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach pracują też instruktorzy nadzoru ruchu.



"Ulice będą zamykane dla ruchu w miarę przemieszczania się biegaczy. Wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej" - przekazał przed maratonem ZTM.

Autobusy i tramwaje pojadą inaczej

Przez cały dzień autobusy trzech linii będą jeździły na trasach skróconych: 503 z Natolina Północnego do pl. Trzech Krzyży, 518 z Nowodworów do Metra Marymont, a 521 z Falenicy do Wiatracznej.



Objazdami jeżdzą tramwaje: 4, 7, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35 oraz autobusy: 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 156, 157, 158, 162, 166, 180, 181, 184, 185, 197, 201, 202, 203, 210, 220, 250, 500, 507, 509, 520, Z12.



W czasie maratonu kursowanie linii 409 jest zawieszone, a "wolne" autobusy wspomogają linię 500.

Darmowe przejazdy komunikacją

Uczestnicy maratonu na podstawie numeru startowego mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, pociągów Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej.