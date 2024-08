170 budynków w rejonie ulic Belwederskiej i Sobieskiego w Warszawie zostanie pozbawionych dostaw ogrzewania i ciepłej wody. Przerwa będzie trwała od 24.08. od godz. 23:00 do 31.08. do godz. 23:00. Utrudnienia są związane z pracami w ramach inwestycji "Tramwaj z Wilanowa" - informuje w komunikacie Veolia Energia Warszawa.

Warszawa / Shutterstock

Przerwa w dostawie ciepła jest niezbędna, aby zakończyć prace nad przebudową sieci ciepłowniczej, związane z realizowaną przez Tramwaje Warszawskie SA inwestycją "Tramwaj do Wilanowa". W ramach planów inwestora, prace polegające na usunięciu kolizji istniejącej sieci ciepłowniczej z tą inwestycją rozpoczęły się w 2023 roku i są prowadzone etapami na odcinku 3,3 km. Planowane wyłączenie ciepła dotyczy ostatniego etapu prac na odcinku 240 m w rejonie ulic Belwederskiej i Sobieskiego - głosi komunikat.

Zarządcy budynków objętych przerwą w dostawach ciepła - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zostali poinformowani przez Veolię Energię Warszawa S.A. o czasowym wstrzymaniu dostaw ciepłej wody na 16 dni przed rozpoczęciem prac. Aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców związane z przebudową, wykonawca inwestycji "Tramwaj do Wilanowa" - Budimex SA - gwarantuje prowadzenie robót w godzinach od 6.00 do 22.00, czyli poza ciszą nocną. W czasie przerwy w dostawie ciepła organizacja ruchu w tym rejonie nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnej sytuacji.

Przedsiębiorstwo informuje, że przebudowa sieci ciepłowniczej jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznych dostaw ciepła w okresie jesienno-zimowym oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia awarii w okresie, w którym ogrzewanie mieszkań jest najistotniejsze.

Szczegółową listę ulic objętych przerwą w dostawach ciepła i ciepłej wody można sprawdzić TUTAJ.