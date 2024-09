1,5-roczne dziecko wypadło z balkonu z drugiego piętra bloku w Grójcu (Mazowieckie). Chłopca zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stan dziecka lekarze określili jako stabilny.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło w środę po godz. 21.

Chłopiec wychylił się przez barierkę balkonu mieszkania na drugim piętrze w bloku przy ul. Bankowej w Grójcu i wypadł na betonową powierzchnię przed budynkiem.

Matka i ojczym byli trzeźwi

Dziecko z obrażeniami ciała zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie. Tuż po zdarzeniu stan chłopca określono jako stabilny - przekazała rzeczniczka grójeckiej policji asp. Agata Sławińska.

W chwili wypadku w mieszkaniu przybywała m.in. matka dziecka, a także jego ojczym. Oboje byli trzeźwi. Policja ustala, czy właściwie opiekowali się dzieckiem, czy do zdarzenia doszło na skutek zaniedbania opieki, czy też był to nieszczęśliwy wypadek.

Wypadek 2,5-latka

To już drugi w ostatnim czasie przypadek w pow. grójeckim, gdy małe dziecko wypadło z mieszkania z dużej wysokości. W sierpniu w miejscowości Częstoniew-Kolonia 2,5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego.

Chłopiec spadł na betonową kostkę i doznał obrażeń głowy. Nieprzytomne dziecko przetransportowano do szpitala w Warszawie śmigłowcem LPR. Jak poinformowała w środę asp. Sławińska, wszystko skończyło się jednak dobrze. Chłopiec przez kilka dni był co prawda w śpiączce, ale po wybudzeniu zaczął szybko wracać do zdrowia i został wypisany ze szpitala do domu.