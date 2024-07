Policja w Bytowie poszukuje świadków zdarzenia, do którego doszło dzisiaj na trasie Jutrzenka - Kołczygłowy w woj. pomorskim. Kobieta przez roztargnienie położyła na dachu auta kopertę z pieniędzmi i odjechała. W trakcie jazdy koperta zsunęła się na jezdnię, a pieniądze się rozsypały. Wewnątrz znajdowało się prawie 30 tys. zł. Do tej pory odzyskano około 13 tys.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do niecodziennej sytuacji doszło dzisiaj na trasie Jutrzenka - Kołczygłowy w woj. pomorskim.

Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na drodze zatrzymują się kierowcy, wychodzą na środek jezdni i zbierają rozsypane banknoty. Jak się okazało, pieniądze te zgubiła kobieta, która przewiozła je z lokalnego przedsiębiorstwa. Przez roztargnienie kopertę z pieniędzmi położyła na dachu i odjechała. W trakcie jazdy koperta zsunęła się na jezdnię, a pieniądze rozsypały. Wewnątrz znajdowało się prawie 30 tys. zł - mówi RMF FM Dawid Łaszcz -oficer prasowy bytowskich policjantów.

Jak informuje policja, na razie udało się odzyskać ponad 13 tysięcy złotych, które przekazały dwie osoby.

Śledczy prowadzą postępowanie pod kątem przywłaszczenia rzeczy znalezionej, przesłuchują i sprawdzają monitoringi na trasie, którą jechała kobieta.

Policja apeluje do osób, które zebrały banknoty, aby przekazały je do najbliższej jednostki policji, gdyż mogą one odpowiadać karnie.

Za to przestępstwo grozi kara nawet do roku pozbawienia wolności.