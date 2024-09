Podkreśliła, że miasto z dużą radością przyjmuje program Aktywny Rodzic, bo "będzie on wsparciem dla rodziców, ale też ulgą dla budżetu gminy".

Bon żłobkowy

Miasto w ramach pomocy dla aktywnych rodziców wprowadziło również bon żłobkowy, czyli miesięczną dopłatę w wysokości 500 zł dla rodziców i opiekunów, których dzieci korzystają z prywatnych żłobków.



Dzisiaj z tego wsparcia korzysta około 650 rodzin. Pojawiają się też pytania, co się stanie z tym programem po wprowadzeniu Aktywnego Rodzica. Chcemy być absolutnie pewni, że to wsparcie będzie dobrze kierowane, ale także weryfikowane. Dzisiaj jest za wcześnie, żeby powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość gdańskiego bonu żłobkowego, czyli na razie on zostaje - stwierdziła prezydent Dulkiewicz.



Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska wskazała, że program Aktywny Rodzic jest skierowany do rodziców wszystkich dzieci.



To, co przeprowadzamy wspólnie z samorządami, to zmiana struktury dotyczącej tego, kto bierze odpowiedzialność za inwestycje prorodzinną, za wsparcie rodziców w opiece wczesnodziecięcej. Dzisiaj przychodzimy ze wsparciem, by właśnie w ten sposób pokazać, że ta opieka instytucjonalna, wczesnodziecięca jest dla nas inwestycją w młodego człowieka i ogromnym wsparciem dla jego rodziców. Niezwykle się cieszę, że możemy dzisiaj rozmawiać o tym, że dzięki Aktywnemu Rodzicowi zarówno w Gdańsku, jak i w Sopocie rodzice będą mogli korzystać z publicznej opieki żłobkowej i za nią nie płacić. Będą ponosili tylko koszty wyżywienia - komentowała wiceminister Gajewska.