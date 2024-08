Kolejnych 300 miejsc w żłobkach powstanie w Łodzi. Dodatkowo miejskie placówki w ramach rządowego programu "Aktywnie w Żłobku" - mają być bezpłatne od 1 października.

Od 1 października rodzice nie będą musieli płacić za pobyt dziecka w miejskim żłobku / lodz.pl / Materiały prasowe

Łódź ma w pełni wykorzystać z rządowy program "Aktywnie w Żłobku". Od 1 października tego roku łódzcy rodzice nie będą musieli płacić za pobyt dziecka w żłobku.

Rządowy program "Aktywnie w Żłobku" pokryje opłaty za korzystanie z miejskich placówek. W tym roku miasto wzbogaci się o kolejnych 300 miejsc dla najmłodszych.

Demografia jest niezwykle istotną sprawą w Łodzi, bo miasto szybko się starzeje i z roku na rok jest niżej w rankingu miast pod względem liczby mieszkańców.

Zależy nam, by jak najwięcej dzieci trafiło pod opiekę w żłobkach, bo już tam rozwijają swoje umiejętności poznawcze oraz społeczne - podkreśla prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. My aktywnie korzystamy z pieniędzy, które przekazuje nam ministerstwo. W tym roku kolejne pięć żłobków wzbogaci się o 300 miejsc dla naszych najmłodszych, a już od 1 października miejskie żłobki będą bezpłatne - dodaje.

Na rozwój opieki w żłobkach - w ramach programu "Aktywny Rodzic" - rząd przeznacza 6,5 mld zł. Naszym celem jest ułatwienie rodzicom aktywności zawodowej - zauważa Aleksandra Gajewska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Bez inwestycji w najmłodszych, nie będzie to możliwe. Łódź wzorowo przygotowała infrastrukturę pod nowe świadczenie - podkreśla.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z programu, muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS o dofinansowanie pobytu dziecka we wskazanym żłobku. Placówka będzie co miesiąc przekazywać pieniądze na konto żłobka, wybranego przez rodzica.

Dotyczyć to będzie wszystkich dzieci do 3. roku życia korzystających z usług żłobka. Dofinansowanie w ramach programu "Aktywnie w Żłobku" będzie wynosić 1,5 tys. zł.

Dlatego też podnieśliśmy opłaty za żłobek do tej kwoty - dodaje wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Potrzebujemy pieniędzy na modernizację naszych placówek. Doszliśmy do wniosku, że jest to najlepsza opcja. Rodzice nie muszą płacić za żłobki, a miasto będzie miało pieniądze na ich modernizację - zaznacza.