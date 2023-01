Do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe trafił akt oskarżenia wobec sternika statku "Czarna Perła", który w lipcu zderzył się z pogłębiarką na Motławie. Poszkodowane zostały cztery osoby. Szyper nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

"Czarna Perła" po wypadku / Adam Warżawa / PAP Do wypadku doszło 14 lipca 2021 r. przed godz. 15. Galeon pasażerki "Czarna Perła" rozpoczął rejs z Zielonego Mostu do Długiego Pobrzeża. Na jego pokładzie przebywało 112 osób. Jednostka wpłynęła na tzw. Polski Hak - przy ujściu Motławy do Martwej Wisły, kierując się do wejścia Motławy. W tym momencie znalazł się tam statek-pogłębiarka, który wypłynął z Kanału Kaszubskiego. Wykonywał manewr obrotu na Polskim Haku. Jak ustalono, przed wpłynięciem na Polski Hak pilot pogłębiarki komunikował się ze statkiem informując o planowanym manewrze. W trakcie obrotu pogłębiarki, statek "Czarna Perła" uderzył w jej lewą burtę. Badania wykazały, że sternik jednostki "Czarna Perła" był pod wpływem alkoholu. Sternik wydmuchał 0,46 promila, mechanik - 0,38 promila alkoholu. Na skutek zdarzenia czworo pasażerów statku "Czarna Perła" doznało obrażeń, w tym troje musiało leczyć się dłużej niż 7 dni. Firma, do której należy jednostka zaznaczyła, że na pokładzie statku załogę obowiązuje całkowity zakaz spożywania "wszelkich środków odurzających, w tym alkoholu". Jak informowaliśmy już kilka dni po tym zdarzeniu, prokuratura ustaliła, że doszło do niego, ponieważ "Czarna Perła" nie zachowała na Motławie właściwego toru, który umożliwiałby jej bezpieczne przepłynięcie obok pogłębiarki. Zobacz również: Dwa statki zderzyły się na Motławie. Sternik Czarnej Perły z zarzutem Prokurator zarzucił sterującemu "Czarną Perłą" szyprowi będącemu po użyciu alkoholu umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu wodnym, w następstwie czego doszło do narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia wielu osób, a cztery zostały poszkodowane, w tym trzy doznały obrażeń ciała na czas poniżej dni 7 - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk. Szyper nie przyznał się do zarzutów. Mężczyzna jest pod dozorem policyjnym i ma zawieszone uprawnienia w wykonywaniu zawodu szypra I klasy Żeglugi Krajowej oraz nakaz powstrzymania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu wodnym.