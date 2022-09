Policjanci z Gdańska poszukują 14-letniej Martyny Szczepańskiej. 10 września dziewczyna wyszła od koleżanki, u której nocowała. Od tamte pory nie wróciła do domu i nie kontaktowała się z bliskimi.

Zaginiona 14-letnia Martyna / Policja Gdańsk / Policja

Jak podaje gdańska policja, 14-letnia Martyna mieszka w gdańskiej dzielnicy Ujeścisko. 9 września wyszła z domu wspólnie z koleżanką i pojechała do niej na noc do Chwaszczyna. Rano wyszła od niej, gdy ta jeszcze spała. Od tamtej pory nie wróciła do domu ani nie kontaktowała się z bliskimi.

Dziewczyna ma ok. 168 cm wzrostu, jest szczupła. Wygląda jak 18-latka. Ma długie, proste włosy i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w białe buty sportowe, szare luźne spodnie, biały t-shirt i białą narzutę dżinsową. Miała ze sobą czarny plecak sportowy z białym napisem “VANS".

Funkcjonariusze proszą osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu 14-latki, o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji I w Gdańsku przy ul. Platynowej 6F. Tel: 47 741 67 22 lub pod numerem alarmowym 112.