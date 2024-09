Poprowadzenie nowej linii tramwajowej przez ulicę Bohaterów Getta Warszawskiego, której od blisko dekady sprzeciwiają się mieszkańcy Wrzeszcza, zostało wstrzymane - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele stowarzyszenia Dolina Królewska.

Przyszłość linii tramwajowej Gdańsk Południe - Wrzeszcz jest w rękach Wód Polskich. Dyrektor tej instytucji wstrzymał pozwolenie na budowę zbiornika retencyjnego. Udało nam się zostać stroną postępowania przed Wodami Polskimi i tym samym wstrzymać wykonanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. To znaczy, że do czasu nowej decyzji, która według dyrektora Wód Polskich nastąpi najwcześniej 30 listopada, miasto nie jest w stanie składać kolejnych wniosków o zgody na realizację inwestycji - tłumaczy Jakub Marchwicki ze stowarzyszenia.

Stowarzyszenie przedstawiło dokumenty świadczące o wygranej przed sądem administracyjnym. Sąd potwierdził, że działania urzędników ograniczały nam dostęp do dokumentacji i wniosków. To było działanie bezprawne - dodaje Marchwicki.

Przedstawiciele stowarzyszenia oraz mieszkańcy mają zastrzeżenia także do konserwatora zabytków. Będziemy zwracać się do wojewódzkiego konserwatora zabytków w związku z jego decyzją. Wydał pozytywne opinie o przebiegu linii tramwajowej pięć metrów od elewacji zabytkowych kamienic, kamienicy wpisanej do rejestru zabytków. To budynek zbudowany na palach, podobnie jak większość sąsiednich - tłumaczy Michał Błaut ze stowarzyszenia Dolina Królewska.

Mieszkańcy obawiają się o budynki, w których mieszkają często od kilkudziesięciu lat. Puszczenie tramwaju przez ulicę Bohaterów Getta to jest matrix, ta ulica się zupełnie do tego nie nadaje. Budynki postawione tu na początku XX wieku posadowione są na palach, na niepewnym gruncie - opowiada Sylwii Kwiatkowskiej Łaźniak z RMF MAXX mieszkanka Wrzeszcza.

Trasa tramwajowa Gdańsk Południe - Wrzeszcz ma mierzyć ponad trzy kilometry. Gotowy jest już projekt budowlany i decyzja środowiskowa. Kończą się prace dotyczące projektu wykonawczego. To inwestycja warta 800 milionów złotych, na którą wydano już kilkanaście milionów. Wybrany wariant jest niewłaściwy, teraz hamujemy tę inwestycję, ale chcemy dialogu - mówią mieszkańcy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego.

Trasa tramwajowa Gdańsk Południe - Wrzeszcz (nazywana także Nową Politechniczną) to nowa linia, która docelowo ma połączyć górny i dolny taras Gdańska. W pasie Nowej Politechnicznej zaprojektowana zostanie dwutorowa linia tramwajowa, która rozpoczynać się będzie od skrzyżowania Jaśkowa Dolina z ul. Rakoczego dalej ulicami Jaśkowa Dolina i Wileńską.

Projekt uwzględni poprowadzenie tramwaju 350-metrowym tunelem wzdłuż ul. Wileńskiej, w okolicy ul. Migowskiej i Morenowej. Według założeń koncepcyjnych, tramwaj ma biec dalej obok ul. Sobieskiego i nieistniejącą jeszcze ul. Nową Politechniczną. W al. Grunwaldzką tramwaj ma włączyć się z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.